La importante medida que tomó la Conmebol en la Libertadores y la Sudamericana tras la queja de Palmeiras

Abel Ferreira, DT de Palmeiras, protestó por la cancha en su duelo contra Cerro Porteño por Libertadores y la Conmebol tomó cartas en el asunto.

La Conmebol aplicará una nueva medida en la Copa Libertadores y la Sudamericana tras el partido de Cerro Porteño y Palmeiras.

La jornada del miércoles de la Copa Libertadores regaló una insólita situación. Tras el empate 1-1 entre Cerro Porteño y Palmeiras en Paraguay, Abel Ferreira, DT del cuadro brasileño, protestó y denunció que el elenco local había reducido el ancho de la cancha de 68 metros a 64 (el mínimo permitido) antes del partido.

"Nunca había visto algo así en mi vida. (...) Es triste ver esto en el siglo XXI, muy triste, pero yo no soy el responsable, yo no soy el que lo organiza", explotó el entrenador portugués en conferencia de prensa, y apuntó contra la organización de la Conmebol, la cual tomó rápidamente cartas en el asunto.

La queja del DT de Palmeiras por la cancha de Cerro Porteño Abel Ferreira estalló tras el polémico recurso de Cerro Porteño Abel Ferreira estalló tras el polémico recurso de Cerro Porteño Tras este peculiar incidente, el ente madre del fútbol sudamericano les envió a las distintas confederaciones del continente una notificación para exigirles a todos sus clubes que informen las dimensiones oficiales de sus campos de juego, las cuales deberán mantener inalterables hasta el final de las corrientes Libertadores y Copa Sudamericana.

Las medidas recomendadas por parte de la Conmebol son un largo de 105 metros por un ancho de 68, mientras que el máximo permitido (al menos en el principal certamen continental) es de 110 y 75 y el mínimo de 100 y 64. Ninguno de los equipos participantes podrá superar ni bajar de dichas extensiónes y anchuras.