La insólita ira del DT argentino de Cienciano contra los periodistas peruanos: "¡Hacen cada pregunta boluda!"

Horacio Melgarejo, entrenador de Club Cienciano, explotó con la prensa tras el triunfo ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana y dejó frases picantes.

El santafesino Horacio Melgarejo es el DT de Cienciano, que está en los primeros lugares de la Liga 1 y puntero del Grupo B de la Copa Sudamericana.

Cienciano de Perú le ganó 1-0 a Atlético Mineiro de Brasil por la Copa Sudamericana y se subió a la cima del Grupo A con 7 puntos en tres fechas. Sin embargo, lo más fuerte de la noche no estuvo solo en el resultado, sino en la conferencia de prensa del argentino Horacio Melgarejo, que dejó un cruce caliente con los periodistas.

En medio de las consultas, el DT no ocultó su fastidio por algunas preguntas y fue directo al hueso: “Se nota que nunca jugaste al fútbol, eso es verdad también. Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que yo creo que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente al plantel nuestro sino a los empleados, al cocinero y a todos”.

El DT argentino explotó en conferencia tras el triunfo ante Atlético Mineiro Melgarejo, DT de Cienciano, no se bancó una sola pregunta en la conferencia Melgarejo, DT de Cienciano, no se bancó una sola pregunta en la conferencia ESPN

Cuando le insistieron sobre si su equipo debió ganar por más diferencia, fue tajante: “Otro, siguiente pregunta o me paro y me voy. A ti te quiero felicitar por las palabras que me dijiste cuando perdimos. Acá parece que son todos de Mineiro, de Garcilaso o de Cusco. A vos no te voy a contestar más, otra pregunta o me voy”. Luego agregó: “Claro que todos queremos ganar por más goles, los jugadores son seres humanos, les corre sangre, se equivocan, están cansados, el arquero de ellos también trabaja”.

Más respuestas al hueso del DT de Horacio Melgarejo Antes de cerrar, dejó una crítica general: "Yo creo que ustedes los periodistas, como nosotros nos vestimos de rojo, deben pensar que somos el Liverpool. Cada vez me sorprende más, para mal por supuesto. Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer. ¡Qué malos que son!, mirá que yo soy malo como entrenador, pero algunos de ustedes dejan mucho que desear. ¡Qué lo parió! Gano un partido, estoy feliz y ustedes me hacen enojar. Una cosa de locos son".