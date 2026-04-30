Sorpresivo: Jorge Valdano propuso a un DT argentino para el Real Madrid que no es Scaloni

Jorge Valdano, emblema del Real Madrid, expresó que "no sería acertado" que Lionel Scaloni dirija al gigante español y postuló a otro importante técnico albiceleste.

La incertidumbre sobre quién ocupará el banco del Real Madrid en la próxima temporada sigue siendo el principal tema de debate en España. En ese escenario, Jorge Valdano tomó la palabra y aportó una mirada con peso propio, marcada por su historia tanto en el gigante español como en la Selección argentina.

El exdelantero, técnico y director deportivo del Merengue no dudó en referirse a uno de los nombres que más fuerte suena: Lionel Scaloni. Sin vueltas, explicó por qué no lo ve como opción inmediata para el cargo. “Es un campeón del mundo y nadie duda de su calidad, pero no tiene experiencia en clubes. Es aventurado pensar que el Madrid vaya a ser su primera experiencia a nivel de club y no sé si sería acertado”, apuntó.

Entre los apuntados por Florentino Pérez, presidente de la Casa Blanca, también aparecen históricos José Mourinho, Jürgen Klopp y Didier Deschamps. Todos ellos encabezan la lista de posibles reemplazantes de Álvaro Arbeloa. Sin embargo, para Valdano hay un candidato que encaja mejor que ninguno y no figura en esa lista.

El DT argentino que propuso Jorge Valdano para el banco merengue Se trata de Mauricio Pochettino, hoy enfocado en la Selección de Estados Unidos de cara al Mundial 2026. “Es un entrenador que estuvo dos veces ya muy cerca de venir al Madrid. Y cuando eso sucede es porque es evidente que es un perfil de entrenador que atrae mucho en el club”, afirmó.

Mauricio Pochettino 2.jpg Pochettino, el candidato de Jorge Valdano para dirigir al Real Madrid post Mundial. @ussoccer