Cómo quedó el grupo de Boca en la Libertadores y qué necesita para clasificar a octavos de final
Tras el triunfo de la Universidad Católica en Ecuador, Boca tiene los mismos puntos que sus rivales pero los detalles lo dejan en una posición incómoda.
La tercera fecha de la Copa Libertadores dejó un escenario apretado para Boca Juniors. Tras la caída ante Cruzeiro y el triunfo de Universidad Católica sobre Barcelona SC este jueves por la noche, el Grupo D quedó con tres equipos en la cima con 6 puntos: chilenos, argentinos y brasileños.
Así, el equipo chileno lidera, el Xeneize queda como escolta y Cruzeiro aparece tercero, mientras que Barcelona cierra sin unidades. Un detalle reglamentario que hoy marca la tabla y mete presión de cara a lo que viene.
Así quedó el grupo de Boca en la Copa Libertadores
Por qué el Xeneize quedó segundo en la Libertadores
Conmebol modificó el sistema de desempate para esta edición y ahora prioriza el llamado “criterio olímpico”, que toma primero los resultados entre los equipos igualados, antes que la diferencia de gol general.
En el Grupo D, Boca Juniors, Universidad Católica y Cruzeiro se ganaron entre sí por la misma diferencia, por lo que quedaron igualados en puntos, diferencia de gol y resultados directos. La clave aparece en el siguiente criterio: goles a favor en esos cruces, donde el equipo chileno suma 3 y Boca junto a Cruzeiro tienen 2.
Por eso, Universidad Católica queda como líder. Luego, el desempate entre Boca y Cruzeiro se define por la diferencia de gol total en el grupo, lo que favorece al Xeneize y lo ubica en el segundo puesto.
Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final
Pensando en la clasificación, Boca sabe que depende de sí mismo. Si suma 7 de los 9 puntos que quedan, llegará a 13 y se asegurará un lugar en octavos sin depender de otros resultados, aunque eso no le garantiza el primer puesto.
Incluso con 6 puntos podría meterse en la próxima fase, pero en ese caso quedaría expuesto a un posible empate múltiple con sus rivales directos. Por eso, el margen es mínimo y cada partido empieza a jugarse como una final.
Lo que viene para Boca en la Copa
El próximo paso será clave: Boca visitará a Barcelona en Ecuador, antes de cerrar la fase de grupos con dos partidos en la Bombonera, donde buscará hacer pesar la localía ante Cruzeiro y la U. Católica para sellar la clasificación.