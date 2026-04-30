Cómo quedó el grupo de Boca en la Libertadores y qué necesita para clasificar a octavos de final

La tercera fecha de la Copa Libertadores dejó un escenario apretado para Boca Juniors . Tras la caída ante Cruzeiro y el triunfo de Universidad Católica sobre Barcelona SC este jueves por la noche, el Grupo D quedó con tres equipos en la cima con 6 puntos: chilenos, argentinos y brasileños.

Así, el equipo chileno lidera, el Xeneize queda como escolta y Cruzeiro aparece tercero, mientras que Barcelona cierra sin unidades. Un detalle reglamentario que hoy marca la tabla y mete presión de cara a lo que viene.

Conmebol modificó el sistema de desempate para esta edición y ahora prioriza el llamado “criterio olímpico”, que toma primero los resultados entre los equipos igualados, antes que la diferencia de gol general.

En el Grupo D, Boca Juniors , Universidad Católica y Cruzeiro se ganaron entre sí por la misma diferencia, por lo que quedaron igualados en puntos, diferencia de gol y resultados directos. La clave aparece en el siguiente criterio: goles a favor en esos cruces, donde el equipo chileno suma 3 y Boca junto a Cruzeiro tienen 2.

Por eso, Universidad Católica queda como líder. Luego, el desempate entre Boca y Cruzeiro se define por la diferencia de gol total en el grupo, lo que favorece al Xeneize y lo ubica en el segundo puesto.

Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final

Universidad Católica se impuso a Barcelona en Ecuador El argentino Fernando Zampedri festeja el 1-0 de Universidad Católica ante Barcelona en Guayaquil. Los chilenos lideran el grupo de Boca. EFE

Pensando en la clasificación, Boca sabe que depende de sí mismo. Si suma 7 de los 9 puntos que quedan, llegará a 13 y se asegurará un lugar en octavos sin depender de otros resultados, aunque eso no le garantiza el primer puesto.

Incluso con 6 puntos podría meterse en la próxima fase, pero en ese caso quedaría expuesto a un posible empate múltiple con sus rivales directos. Por eso, el margen es mínimo y cada partido empieza a jugarse como una final.

Lo que viene para Boca en la Copa

El próximo paso será clave: Boca visitará a Barcelona en Ecuador, antes de cerrar la fase de grupos con dos partidos en la Bombonera, donde buscará hacer pesar la localía ante Cruzeiro y la U. Católica para sellar la clasificación.