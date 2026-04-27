¡Bombazo Mundial! Aseguran que Real Madrid se contactó con Scaloni: qué había dicho el DT sobre su futuro

En España aseguran que Álvaro Arbeloa no seguirá en el gigante español la próxima temporada y ya hubo charlas con Lionel Scaloni para tantear su situación.

El rumor que había empezado a tomar fuerza hace algunas semanas finalmente se activó: Lionel Scaloni es uno de los principales candidatos a dirigir al Real Madrid. El interés del club merengue es tal que hasta ya se habrían comunicado con el técnico campeón del mundo para conocer su situación y ver los pasos a seguir.

La noticia bomba fue confirmada por Cadena COPE, una importante radio de España, y generó un cimbronazo en todo el planeta, sobre todo por contexto: faltan 45 días para el inicio del Mundial. Con la ida de Álvaro Arbeloa prácticamente cocinada, la directiva encabezada por Florentino Pérez ya empezó con la planificación para la próxima temporada y ve en el Gringo al potencial entrenador de la Casa Blanca.

El Real Madrid quiere a Scaloni: los otros DT's de renombre que suenan como candidatos De todas formas, es importante aclarar que Scaloni no es el único nombre que aparece en la selecta lista de candidatos. De hecho, comparte la mesa con otras leyendas del fútbol: Zinedine Zidane (tiene muy avanzada su llegada a la Selección de Francia post Copa del Mundo), Jurgen Klopp (actual director deportivo de la empresa Red Bull), José Mourinho (Benfica) y Didier Deschamps (terminará su ciclo en los Blues tras la máxima cita).

Formación Real Madrid cuartos Champions League 2026 El Real Madrid quiere a Scaloni post Mundial y ya se comunicó con él. @RealMadrid

La postura del técnico argentino sobre su futuro post Mundial En la última fecha FIFA de marzo, el DT de la Selección argentina se animó a hablar sobre su futuro (su contrato expira después del torneo en Estados Unidos, México y Canadá) y explicó qué piensa sobre su posible renovación. "Este lugar es posiblemente el que todo argentino desea estar y yo en este momento estoy acá", aseguró, previo al amistoso ante Zambia en la Bombonera.