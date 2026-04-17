Bombazo: Lionel Scaloni suena como DT de un gigante top de Europa

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, aparece dentro de la lista de candidatos como posible DT de un gigante del Viejo Continente.

El presente del Real Madrid rompe con su propia historia reciente. Eliminado antes de tiempo de las grandes competencias y sin protagonismo en el tramo decisivo del calendario, el equipo blanco atraviesa una temporada que desconcierta a propios y extraños, lejos de esa imagen dominante que lo caracteriza año tras año.

El impacto deportivo tuvo consecuencias inmediatas en el banco de suplentes. La conducción técnica quedó en el centro de la escena y el ciclo de Álvaro Arbeloa, quien había tomado el mando en un contexto adverso, no logró sostenerse. En un ambiente cargado de presión, su salida se convirtió en un nuevo capítulo de la inestabilidad que rodea al club.

Alvaro Arbeloa en Bayern Múnich vs Real Madrid Álvaro Arbeloa no seguiría siendo el DT del Real Madrid después del Mundial 2026. EFE

En los despachos del Santiago Bernabéu, liderados por Florentino Pérez, ya se perfila el próximo movimiento. La consigna es clara: encontrar un entrenador con trayectoria internacional, autoridad para imponer condiciones y experiencia suficiente para recomponer un vestuario que arrastra tensiones desde hace tiempo.

Lionel Scaloni aparece como candidato a DT del Real Madrid post Mundial 2026 De acuerdo a lo publicado por el diario El Mundo, la dirigencia apunta a un perfil consolidado, descartando experimentos con técnicos jóvenes tras resultados poco convincentes. La prioridad pasa por asegurar un liderazgo fuerte, capaz de gestionar figuras y devolverle competitividad a un plantel que, puertas adentro, consideran de élite. Dentro del abanico de candidatos aparecen nombres de peso, con presencia argentina incluida. Lionel Scaloni seduce por su actualidad, aunque su compromiso con la Selección argentina complica cualquier negociación inmediata.