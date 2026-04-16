Las fuertes críticas de Florentino Pérez al plantel del Real Madrid tras la eliminación ante el Bayern Múnich: "No estuvieron a la altura"

Florentino Pérez disparó contra todo el plantel comandado por Álvaro Arbeloa tras quedar afuera en los cuartos de final de la Champions.

Florentino Pérez no se guardó nada y disparó contra el plantel del Real Madrid tras la eliminación en Champions. Foto: La Sexta

Se acabó el sueño de la decimosexta para el Real Madrid. En uno de los mejores partidos de la temporada, el equipo comandado por Álvaro Arbeloa cayó por 4-3 frente al Bayern Múnich en el Allianz Arena (6-4 en el global) y se despidió en los cuartos de final de la Champions League.

Tras concluir el partido en tierras bávaras, Florentino Pérez, presidente del cuadro blanco, bajó hacia el vestuario donde se encontraba los futbolistas del Merengue y luego de darles unas palabras de apoyo tras la eliminación, lanzó fuertes críticas contra todo el plantel por "no estar a la altura de lo que el club exige".

Las fuertes críticas de Florentino Pérez al plantel del Real Madrid tras la eliminación ante el Bayern “La temporada ha sido una verdadera decepción para todos. Saben la exigencia que tiene ser jugadores del Real Madrid. Una temporada sin títulos es un fracaso porque somos el Real Madrid, pero dos temporadas sin ganar títulos es intolerable”, lanzó el mandamás, quien le dio un golpe de realidad a todo el equipo.

Formación Real Madrid cuartos Champions League 2026 El plantel del Real Madrid recibió fuertes críticas por parte de Florentino Pérez tras la eliminación en Champions. @RealMadrid

Por otro lado, Florentino Pérez disparó contra los refuerzos que llegaron al club en la última ventaja de fichajes y por los cuales pagaron un total de 180 millones de euros: “Saben que ser jugador del Real Madrid es un privilegio para un futbolista y todos quieren vestir la camiseta de nuestro club. Además de ser un privilegio también supone una responsabilidad vestir esta camiseta y muchos de ustedes no han cumplido con esa responsabilidad. No se ha estado a la altura de la exigencia del club”.