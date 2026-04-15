Álvaro Arbeloa apuntó contra el árbitro tras la eliminación del Real Madrid frente al Bayern: "Inexplicable"

La eliminación de Real Madrid en la UEFA Champions League dejó mucha polémica, y Álvaro Arbeloa no se guardó nada. Tras la derrota ante Bayern Múnich, el DT apuntó directamente contra el árbitro Slavko Vincic.

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El foco de la bronca estuvo en la expulsión de Eduardo Camavinga, que dejó al equipo con 10 jugadores en un momento clave del partido. Para Arbeloa , esa decisión terminó inclinando la balanza en la serie.

“No se puede expulsar a un jugador por una cosa así. Yo creo que el árbitro ni sabía que tenía tarjeta. La ha sacado y se ha cargado la eliminatoria”, lanzó el entrenador, visiblemente molesto tras el encuentro.

En conferencia de prensa, redobló la crítica: “Muy dolido, sobre todo por las formas. Me hubiera gustado que nos ganasen de manera diferente, con una expulsión inexplicable. Por eso esa sensación de injusticia y enfado que sienten mis jugadores”.

El DT del Real Madrid puso el foco se puso en una decisión que cambió el partido

Fuerte crítica de Arbeloa al arbitraje tras la caída del Real Madrid en Champions Fuerte crítica de Arbeloa al arbitraje tras la caída del Real Madrid en Champions. @HALA__MADRID33

Arbeloa fue más allá y cuestionó la interpretación arbitral: “Los árbitros muchas veces parece que no han jugado al fútbol o no entienden este tipo de acciones. Creo que es doble error”, sentenció.

Además, se refirió a su futuro en el club y le bajó el tono a las especulaciones: “Me preocupa muy poco mi futuro. Es decisión del club. Lo único que quiero es que gane el Real Madrid, sin importar quién esté en el banco”.

La eliminación dejó secuelas en el equipo español, que ahora deberá enfocarse en cerrar la temporada tras quedar fuera de las principales competencias.