Gimnasia quedó eliminado de la Copa Argentina al perder por penales ante Gimnasia y Tiro

En la definición por penales, Gimnasia y Esgrima de Mendoza terminó pagando caro su falta de eficacia y quedó eliminado ante Gimnasia y Tiro de Salta 4 a 3, tras el 0 a 0 del tiempo regular.

La serie arrancó torcida para el Lobo: Ismael Cortez ejecutó el primero, débil a la derecha, y Papaleo lo contuvo (aunque adelantado). Luego Contin marcó para el conjunto salteño con un remate al medio. En el segundo turno, Cingolani volvió a fallar para el Lobo y otra vez apareció Papaleo, mientras que Cibeti no pudo aprovechar para estirar la ventaja porque Petruchi respondió bien y mantuvo con vida a su equipo.

Recalde rompió la sequía para Gimnasia con un remate a la izquierda, pero Guanini desperdició su chance tirándola por arriba y dejó todo igualado. La tensión crecía y Papaleo volvió a ser clave al atajarle el penal a Ceballos. Del otro lado, Villarreal no falló y puso el 2-1 para los salteños.

Con la obligación, Módica convirtió para seguir en carrera. Luego, Walter Montoya tuvo la chance de definir la historia, pero se resbaló en la ejecución y su tiro fue anulado por doble toque. Rodríguez y Rojas convirtieron y llevaron la serie a un nuevo empate.

Sin embargo, en el momento decisivo, Mondino elevó su remate muy por encima del travesaño y dejó servido el desenlace. Galeto no perdonó y selló la clasificación para el equipo salteño.

Así, tras una serie cambiante y cargada de errores, Gimnasia se despidió de la Copa Argentina en 32avos de final, en una tarde donde las oportunidades desperdiciadas marcaron el destino.

El tiempo regular para el olvido

Un partido que dejó muy poco desde el juego. Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta no lograron sacarse diferencias en los 90 minutos y ofrecieron un trámite chato, sin situaciones claras y sin esa diferencia de categoría que en la previa podía suponerse.

En el primer tiempo, el Lobo fue apenas superior y tuvo la más clara en los pies de Mondino, sobre el cierre, pero no pudo convertir. En el complemento, el equipo salteño emparejó el desarrollo e incluso por momentos se mostró mejor, dentro de un contexto siempre muy discreto.

WhatsApp Image 2026-04-15 at 2.54.55 PM

Había expectativa por algunos nombres que podían aprovechar la oportunidad, como Andrada, O’Connor o Simoni, pero ninguno logró destacarse ni cambiar el rumbo del partido. En definitiva, fue un encuentro aburrido, con poco vuelo futbolístico y que deja la sensación de que ambos quedaron en deuda desde el rendimiento.

WhatsApp Image 2026-04-15 at 2.38.05 PM





