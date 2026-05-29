Quién es la figura sudamericana que juega la Copa Libertadores y que busca Gimnasia

Mientras el plantel goza de sus últimos días de descanso antes de regresar a la actividad el próximo lunes, la dirigencia de Gimnasia y Esgrima continúa con el armado del plantel para el segundo semestre de la Liga Profesional y en las últimas horas surgió un nombre que hizo mucho ruido por calle Lencinas .

Se trata del delantero Cecilio Domínguez , quien aparece en carpeta de la CD Mensana para comenzar con las negociaciones con el objetivo de poder sumar al jugador paraguayo durante el mercado de pases de invierno.

El atacante guaraní aparece en el radar del Lobo del Parque para lo que resta de temporada.

Además de encontrarse en la búsqueda de un extremo y un centrodelantero, Gimnasia también intentará reforzar otros sectores del campo de juego como la zona central tanto de la defensa como del mediocampo.

Domínguez nació en Asunción del Paraguay , tiene 31 años y actualmente forma parte del plantel de Cerro Porteño de su país. Puede jugar como extremo, por los dos costados, y también como acompañante de un delantero central, y este jueves marcó un tanto en el triunfo del Ciclón por 2 a 0 ante Sporting Cristal de Perú por la sexta fecha de la Copa Libertadores de América .

Embed - Gol Cecilio Domínguez

El paraguayo inició su carrera en Sol de América, pasó por Nacional y Cerro Porteño de Paraguay, luego jugó en América de México y en 2018 fue contratado por Independiente de Avellaneda. En el Rojo, disputó 42 partidos, anotó 8 goles y brindó 6 asistencias.

Tras dos temporadas en el fútbol argentino regresó a su país para jugar en Guaraní, luego vistió las camisetas de Austin de Estados Unidos y de Santos Laguna de México, antes de volver a Cerro, en donde juega desde 2022. ¿Y si te ponés la blanquinegra?

La lista negra de Gimnasia y Esgrima

Más allá de los refuerzos que puedan llegar, la institución blanquinegra también dispondrá de una lista de futbolistas que no serán tenidos en cuenta en la segunda parte de la temporada y buscará negociarlos.

Entre ellos figuran algunos jugadores que sumaron minutos durante el primer semestre como Nicolás Linares, Tomás O´Connor y Nicolás Ferreyra, entre otros.