Zampedri, figura de U. Católica e hincha de River, chicaneó a Boca: "Iban a clasificarse caminando"

La bochornosa eliminación de Boca frente a Universidad Católica dejó mucho más que preocupación en el equipo de Claudio Úbeda. En una noche caliente y cargada de tensión, el cruce entre los capitanes Leandro Paredes y Fernando Zampedri se robaron gran parte de la atención y terminaron elevando todavía más la temperatura de un clima ya explosivo.

Con el conjunto chileno defendiendo la ventaja en los minutos finales, el reconocido futbolista hincha de River se preparaba para dejar la cancha y le entregaba lentamente la cinta de capitán a Matías Palavecino. La escena no pasó inadvertida para Paredes, que reaccionó con un empujón al delantero para acelerar la salida. La respuesta del atacante fue inmediata: encaró al mediocampista de Boca visiblemente enfurecido, aunque la rápida intervención del árbitro Wilmar Roldán evitó que la situación escalara aún más.

Lejos de calmarse, el exgoleador de Rosario Central continuó provocando mientras caminaba hacia el banco de suplentes. Con gestos desafiantes y mirando fijamente a Paredes, le lanzó frases como “te quedás afuera, bocón”, acompañadas por ademanes de burla. Incluso, antes de sentarse, también se dirigió a los hinchas con una celebración cargada de euforia: “Qué huevos grandes tenemos”, expresó.

¡LO BUSCÓ HASTA EN LA SALIDA! Zampedri se fue del campo de juego haciéndole gestos a Leandro Paredes. Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/w8LfTIjf6S

La historia no terminó allí. Ya en zona mixta y todavía con las pulsaciones altas, Zampedri chicaneó al cuadro de la Ribera con sus fuertes declaraciones, alimentando aún más una noche que dejó heridas abiertas en Boca:”La verdad que es un duro rival en un estadio muy importante. Pero quiero destacar toda la copa, en el inicio nos subestimaron un montón, el periodismo argentino nos subestimó mucho", acusó.

"Hoy dejamos (afuera) a un equipo que supuestamente iba a clasificar caminando y no fue así, hay que respetar un poco más a esta institución eh, los partidos se ganan adentro de la cancha, jugando, no de la boca para afuera. Hay que rescatar la copa que hizo Universidad Católica, tenemos un mérito muy grande acá", cerró caliente.