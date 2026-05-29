La cargada de Universidad Católica a un periodista argentino tras eliminar a Boca: "Será la próxima"

Tras eliminar al Xeneize, la Universidad Católica se burló en redes sociales de un reconocido periodista argentino que los ninguneó en la previa.

Boca volvió a vivir otra noche oscura ante su gente en la Bombonera. El Xeneize tenía la obligación de ganar para meterse en los octavos de final de la Libertadores, pero la Universidad Católica dio el golpe: ganó 1-0 con un golazo de César Motes, se aseguró el primer puesto del Grupo D y mandó al Xeneize a jugar la Copa Sudamericana.

Con este resultado, los dirigidos por Claudio Úbeda volvieron a protagonizar otra bochornosa eliminación (ya había sucedido frente a Alianza Lima o Huracán) y de cara al segundo semestre se tendrán que conformar con disputar los playoffs del segundo certamen continental (su rival será O’Higgins de Chile).

Como suele ocurrir en estos tipos de partidos, el equipo ganador siempre aprovecha para burlarse del perdedor y la U. Católica no se quedó atrás. Tras consumar su clasificación y dejar afuera al Xeneize, los Cruzados postearon un tuit con una fuerte cargada dirigida al periodista argentino, Rodolfo “Gringo” Cingolani, quien había ninguneado al conjunto chileno el día que se sorteó la fase de grupos y aseguró que iba a quedar último en el grupo.

La cargada de Universidad Católica a un periodista argentino tras eliminar a Boca Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cruzados/status/2060219115239845932?s=46&partner=&hide_thread=false Gracias gringo , para la otra. https://t.co/eCAulwuBwv — Universidad Católica (@Cruzados) May 29, 2026

Ante ello, la Católica escribió el siguiente mensaje en sus redes: “Gracias Gringo, para la otra”. Un contundente mensaje dirigido hacia el periodista de TyC Sports y para todos los hinchas de Boca que creyeron que tenían un partido accesible para ganar y finalmente sufrieron una durísima derrota que los dejó afuera de la Copa Libertadores.