Qué dijo Claudio Úbeda sobre su continuidad tras la eliminación de Boca en la Libertadores

Luego de un mal cierre de semestre que culminó con el papelón internacional, a Claudio Úbeda le preguntaron por su futuro como DT de Boca.

Boca Juniors cerró un decepcionante primer semestre con la eliminación temprana e inesperada en fase de grupos de la Copa Libertadores. Este jueves por la noche cayó 1-0 contra Universidad Católica en la Bombonera y quedó tercero en su zona, por lo que bajó a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Tras la derrota, toda la hinchada en las tribunas y también las redes estallaron contra el equipo y pidieron las cabezas de varios jugadores, la dirigencia y el cuerpo técnico. Claudio Úbeda quedó muy comprometido tras este fuerte traspié. Sin embargo, trató de no dar por sentada su salida.

Claudio Úbeda no quiso hablar de su continuidad en Boca Claudio Úbeda no quiso hablar de su continuidad en Boca TNT Sports "No creo que sea un momento para hablar de mi continuidad. Tenemos que reunirnos, que hablar, que pensar en todo lo que pasó en este tiempo que tuvimos y después sí tomar una decisión", respondió al ser consultado al respecto en conferencia de prensa. Y le tiró la mochila a la dirigencia: "Siempre dependemos de los resultados. Eso no depende de mí".

"Deberíamos analizar todo más detenidamente. Hemos tenido algunas lesiones que fueron influyentes en el rendimiento del equipo. Pero no es momento para poner excusas. Asumimos la responsabilidad", remarcó el Sifón en la misma sintonía. "Pensar en los partidos que perdimos ya no creo que tenga relevancia. Hay que asumir la derrota y dar la cara", sostuvo.