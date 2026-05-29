Chiqui Tapia y un dardo ¿para Macri?: "Vi a un expresidente... de un club argentino festejar el gol de Arabia con un jeque"

Durante un stream con Emiliano Coroniti, Claudio Tapia deslizó un palito contra Mauricio Macri por algo sucedido en el Mundial de Qatar 2022.

En su rol de presidente de la AFA, Claudio Tapia no está abocado únicamente al manejo del fútbol argentino, sino que está muy involucrado en la política nacional, y muchos dirigentes de distintos partidos tienen relación con él, ya sea favorable o negativa.

Una de sus mayores enemistades es con Mauricio Macri, ya que tienen posturas políticas contrapuestas y representa en muchos aspectos un sistema completamente contrario en cuanto a lo que son los manejos institucionales y el rumbo que quieren darle al deporte más popular del país.

El dardo del Chiqui Tapia a Mauricio Macri El dardo del Chiqui Tapia a Mauricio Macri Coroniti en la Cocina / Olé Con una causa judicial en sus espaldas y su gestión fuertemente cuestionada, el Chiqui mantiene la guardia alta y no pierde oportunidad de pegarle a sus contrincantes políticos. En ese sentido, este viernes deslizó un picante dardo contra el expresidente de la Nación y de Boca Juniors.

"No todos festejaron el campeonato ganado en el Mundial de Qatar 2022. Vi a un expresidente... de un club argentino festejar el gol de Arabia con un jeque; sacudirle la mano, chocarle los cinco... A cinco palcos de donde estaba yo", lanzó Tapia en diálogo con el creador de contenido Emiliano Coroniti en su stream Coroniti Cocina. Y si bien no lo mencionó, se sobreentiende que se refiere al fundador del Pro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mavica81/status/1595038330781155330?s=20&partner=&hide_thread=false Mauricio Macri estuvo en el debut de la Argentina rodeado de jeques

El expresidente está en Qatar en su rol de titular de la Fundación FIFA; se quedaría todo el mes pic.twitter.com/VgbuUtbE4n — Mavica (@mavica81) November 22, 2022