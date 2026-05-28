Quién es el diputado mendocino que se reunió con "Chiqui" Tapia

A días del comienzo de la Mundial 2026 y en medio de los escándalos judiciales que involucran a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un diputado nacional mendocino tuvo un encuentro con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia .

Se trata de Martín Aveiro , representante mendocino en la Cámara de Diputados por el bloque peronista, quien este miércoles se reunió con el mandamás del fútbol argentino en el Predio de Ezeiza.

“ Caminar el Predio de Afa en la previa de un Mundial genera una sensación que difícilmente pueda olvidar ”, publicó en sus redes sociales el ex intendente de Tunuyán.

El motivo del encuentro

Aveiro visitó a Tapia este miércoles junto al diputado nacional de San Juan, Jorge Chica. Ambos legisladores nacionales le llevaron al titular de la AFA una escultura de la Difunta Correa, quien es considerada una santa popular y que posee un santuario en la provincia de San Juan, de donde es oriundo el dirigente del fútbol.

“Junto a Martín Aveiro llevamos a la Difunta Correa, como símbolo de fe, protección y esperanza para que acompañe e ilumine a nuestra Selección Nacional en el camino hacia el Mundial 2026, cuidando a cada uno de los jugadores que representarán a la Argentina con orgullo y pasión”, publicó en sus redes sociales Chica.

Martin Aveiro, Chiqui Tapia, Jorge Chica

En el mismo posteo, agregó: “De raíces sanjuaninas y profundamente devoto, Chiqui Tapia volvió de Qatar y le ofrendó la Copa del Mundo a la Difunta Correa. Por eso, con mucha fe e ilusión, creemos que San Juan también hace su aporte en la búsqueda de la cuarta estrella.