Zona fría: la tajante postura de los tres senadores por Mendoza

El Gobierno de Javier Milei logró dar media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto que recorta los subsidios al gas a muchos departamentos de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja, al modificar el Régimen de Zona Fría . Sin embargo, en el Senado, no tendrá la misma suerte. Como muchos de los legisladores de esas provincias, los tres senadores por Mendoza : los radicales Mariana Juri y Rodolfo Suarez y la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, votarán en contra.

De esta manera, Juri y el exgobernador mendocino se desmarcan de la postura que tuvieron los radicales mendocinos en Diputados: Lisandro Nieri y Pamela Verasay- quien cambió su voto respecto de cuando se aprobó el subsidio- y votarán para que la Zona Fría siga vigente.

El debate del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados aún no arranca en el Senado y los números para la ley no están sobrados. El Gobierno necesita consolidar apoyos de gobernadores y sellar el aval del bloque radical, donde no hay ninguna garantía de conseguirlo.

El peronismo de la Provincia de Buenos Aires, a pesar de sus diferencias, está alineado para votar en contra de la quita del subsidio que implica que 90 municipios, entre los que aparecen General Pueyrredón, Bahía Blanca, La Plata, Tandil, Olavarría, Azul, Trenque Lauquen, San Nicolás Bolívar, Villa Gesell, Pinamar, entre otros, dejen de ser Zona Fría .

El Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado conjunto rechazando el avance del proyecto. En el documento advirtieron que la eliminación del esquema diferencial implicaría aumentos significativos en las boletas de gas para miles de familias del interior de la provincia, especialmente en localidades donde las bajas temperaturas obligan a utilizar calefacción durante varios meses al año.

Los intendentes radicales pidieron a los legisladores nacionales bonaerenses que rechacen cualquier intento de eliminación o reducción del régimen durante el tratamiento en el Senado, y señalaron que «defender la Zona Fría es defender el federalismo, la equidad territorial y el acceso razonable a servicios esenciales

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, reclamó que los tres senadores voten en contra de la quita del subsidio. Alejandra Vigo, que responde al Gobierno provincial (integra el bloque Provincias Unidas y el interbloque denominado Impulso País) votará contra la iniciativa. El pedido fue dirigido especialmente a Carmen Álvarez Rivero y Luis Juez, los otros dos legisladores que en la Cámara alta representan a Córdoba y que hoy responden a La Libertad Avanza.

En Santa Fe, la Cámara de Senadores provinciales aprobó una comunicación presentada por el bloque del Partido Justicialista que rechaza la decisión impulsada por la Casa Rosada para quitar el subsidio.

Cómo votaron los diputados por Mendoza

La semana pasada, ocho de los representantes mendocinos dieron su respaldo para reformar el régimen de Zona Fría, mientras que solo dos votaron en contra.

Todo el sector de La Libertad Avanza (LLA) votó a favor del recorte para los usuarios de 17 departamentos de Mendoza y de otras provincias del país (como Córdoba, Santa Fe y San Luis, entre otras). Entre ellos se encuentra Luis Petri, quien en 2021 había votado a favor de la ampliación de la Zona Fría, Facundo Correa Llano, Julieta Metral, Álvaro Martínez y Mercedes Llano.

También acompañaron la propuesta oficialista los diputados radicales cornejistas Lisandro Nieri y Pamela Verasay. Esta última también había votado a favor de la ley hace 5 años atrás siendo senadora nacional por Mendoza. La diputada Lourdes Arrieta, actualmente en la bancada de Provincias Unidas, también votó a favor de la reforma.

Los diputados del Partido Justicialista (PJ) Emir Félix y Martín Aveiro votaron en contra del proyecto oficial y pretendían que la ley se mantuviera tal cual rige actualmente.

Qué dice la iniciativa para quitar la Zona Fría

La iniciativa plantea eliminar el criterio geográfico que actualmente beneficia a provincias de zonas templadas e intermedias, para pasar a un esquema focalizado exclusivamente en hogares cuyos ingresos no superen el equivalente a tres canastas básicas totales para un “hogar tipo 2” del INDEC. Ese umbral hoy ronda los $4,4 millones, tomando como referencia una familia de cuatro integrantes, compuesta por dos adultos y dos menores.

El proyecto también contempla excepciones. Podrán acceder al subsidio, sin importar sus ingresos, los hogares que cuenten con un integrante con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP o beneficiarios de una Pensión Vitalicia para Veteranos de Malvinas. En tanto, los hogares con personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) quedarán sujetos a una evaluación posterior por parte de la Secretaría de Energía.

En la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna continuarían vigentes los subsidios al consumo residencial de gas natural y gas propano por redes. Sin embargo, en las zonas que fueron incorporadas al régimen en la ampliación de 2021, el beneficio quedaría restringido únicamente a los sectores de menores ingresos incluidos dentro del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado a través del Decreto 943/2025 durante la gestión de Javier Milei.

Además, la propuesta establece que el subsidio se aplicará únicamente sobre el valor del gas y no sobre el monto total de la factura. A su vez, extiende hasta 2045 el régimen de promoción para energías renovables.

Por otro lado, el texto incluye un mecanismo destinado a regularizar las deudas que mantienen las distribuidoras eléctricas con CAMMESA, la compañía encargada de administrar el mercado mayorista eléctrico.