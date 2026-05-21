Zona Fría: fuerte rechazo en San Rafael a la media sanción de la reforma en Diputados

La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael expresó su “profundo rechazo” al proyecto de modificación de la Ley 27.637 de Zona Fría , que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora deberá ser debatido en el Senado. La entidad advirtió que los cambios propuestos podrían afectar a miles de usuarios en Mendoza y otras regiones del país.

En un comunicado oficial, la institución empresarial manifestó su preocupación por el impacto que tendría la reforma sobre hogares, entidades sociales y sectores productivos que dependen del beneficio del subsidio al gas durante los meses de bajas temperaturas. También reclamó que se garantice la continuidad del régimen vigente para la provincia.

Asimismo, la entidad pidió explicaciones a los legisladores nacionales que acompañaron la iniciativa en Diputados y solicitó al Senado que revise el alcance del proyecto antes de avanzar con su aprobación definitiva.

En el texto difundido, la entidad solicitó a los senadores nacionales por Mendoza que aseguren la continuidad del beneficio para San Rafael y el resto de la provincia, argumentando las condiciones climáticas y el consumo intensivo de gas durante gran parte del año.

También cuestionó a los diputados que votaron a favor de la modificación y pidió una justificación sobre los motivos por los cuales consideran que el cambio sería beneficioso para la provincia.

ley hojarasca La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que busca reformar el régimen de subsidios al gas por Zona Fría. Cámara de Diputados

Impacto económico y advertencias sobre tarifas

La Cámara de Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael sostuvo que la reforma representaría un nuevo incremento en la presión tarifaria sobre los hogares y el sector productivo, en un contexto de dificultades económicas y aumento del costo de vida.

En esa línea, advirtió que el régimen de Zona Fría beneficia principalmente a usuarios residenciales, entidades sociales y trabajadores inscriptos en el Monotributo Social, por lo que su eventual reducción impactaría de manera directa en miles de familias mendocinas.

Debate legislativo y reclamos

El comunicado también hizo referencia al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, al que consideró clave dentro del esquema vigente, y pidió precisiones sobre su futura conformación y administración en caso de aprobarse la reforma.

Además, la entidad señaló con preocupación el momento en el que se impulsa la modificación, al considerar que resulta “inoportuno” hacerlo al inicio de la temporada invernal, cuando el consumo energético comienza a incrementarse en la región.

Por último, la Cámara reafirmó su postura en defensa de un modelo federal y cuestionó lo que considera una histórica falta de inversión en infraestructura energética en Mendoza, a la vez que recordó el rol productivo de San Rafael dentro de la provincia. En ese marco, reclamó que las decisiones legislativas contemplen las realidades del interior productivo y que no profundicen desigualdades en el acceso a los subsidios energéticos.

El proyecto ahora deberá ser analizado en el Senado, donde se definirá si la reforma del régimen de Zona Fría avanza o si se introducen modificaciones al texto aprobado en Diputados.