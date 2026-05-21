Zona Fría: te sacan el subsidio, te suben la factura y la diferencia se la llevan las petroleras

El oficialismo impuló en la Cámara de Diputados una modificación a la Ley de Zona Fría que eliminaría el beneficio tarifario para más de 130 municipios de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Mendoza —con excepción de Malargüe—. Mario Vadillo , abogado especialista en consumo, advirtió que detrás de la medida hay intereses que van más allá del ajuste fiscal.

En diálogo con Digamos Todo por la 105.5 FM MDZ Radio, Vadillo cuestionó de entrada el argumento oficial que presenta la reforma como una reducción del gasto público. "La ley de Zona Fría tiene un costo fiscal, le sale plata al Estado nacional. No, cero. No tiene ningún costo fiscal", afirmó. Explicó que el sistema se financia con un cargo que ya figura en todas las facturas del país: "Todos los usuarios del país pagamos ese ítem, se hace un fondo fiduciario y con eso se compensa las tarifas de los que viven en una zona de baja temperatura con relación a los que viven en zona templada".

Lo que más preocupa al letrado es el destino de ese fondo en caso de aprobarse la reforma. "Este monto que estás pagando en la factura, es decir, te van a quitar la zona fría, pero el monto lo vas a seguir pagando . Y este fondo fiduciario y este monto, que son casi 450 mil millones de pesos, ¿a dónde va a ir? Bueno, esa pregunta está en la misma Ley: va a ir a compensar tarifas con los productores de gas. Es decir, le estamos transfiriendo, todos los usuarios de gas, todas las familias, a las empresas productoras de gas. Esta es la trastienda verdadera de esta ley. Esta ley no se está haciendo para hacer motosierra. Esta ley se está haciendo para beneficiar a un grupo de empresas productoras de petróleo."

Además, advirtió que la carga podría incrementarse: "La Ley te permite llegar hasta el 11,50%. Es decir, no solamente tenemos ese siete, sino que lo pueden extender al 11,50%."

Subsidios focalizados con alcance limitado

El proyecto mantiene el beneficio únicamente para cuatro grupos: hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas totales, personas en situación de vulnerabilidad habitacional, veteranos de Malvinas y hogares con integrantes que posean Certificado Único de Discapacidad. Sin embargo, Vadillo señaló que incluso esa cobertura focalizada presenta problemas. "Estos subsidios focalizados también tienen un entrecruzamiento con los datos de Arca. Es decir, Arca puede revisar tus billeteras virtuales, transferencias, cualquier cosa que pueda dar una señal de que tenés recursos. Apenas detectan eso, pueden sacarte el subsidio focalizado."

Sobre la cobertura efectiva, el abogado fue contundente: "Los bloques son muy chicos, sobre todo para las zonas frías, y eso hace que automáticamente después de que tengas prendida una estufa, tal vez una o dos horas, ya todo lo demás de consumo va a ser exceso y vas a pagar el 100%."

Respecto a los tiempos, Vadillo señaló que la premura del oficialismo no es casual: "Si esto empieza en julio, julio, agosto y septiembre, que son meses fuertes, va a tener el impacto. Esta es la idea." Y anticipó que el efecto político llegará con las facturas de invierno: "La gente realmente toma conciencia de esto cuando viene la factura del invierno. Y si esto se aplica, realmente va a haber un clamor popular por la factura, como hubo en otra época."

Ante la consulta sobre posibles acciones legales, Vadillo no descartó la judicialización: "Si este fondo fiduciario se lo dan a las petroleras, yo creo que va a dar materia de judicialización, porque se está transfiriendo directamente de los servicios públicos domiciliarios. Uno paga servicio, no paga impuestos, paga servicios. Entonces cuando uno está pagando y en vez de pagar servicios se le traslada ese dinero a una petrolera, vaya a saber con qué cosa."