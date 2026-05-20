Subsidios por Zona Fría: qué importantes cambios al régimen busca aprobar el Gobierno en Diputados

El Congreso nacional ingresa en una jornada clave para el futuro de las tarifas de los servicios públicos. La Cámara de Diputados debatirá el proyecto impulsado por el poder ejecutivo para actualizar de manera integral el régimen de subsidios por Zonas Frías .

Según se informó, el dictamen de mayoría tiene como meta principal sanear las cuentas del sistema energético nacional y fortalecer la segmentación tarifaria. La propuesta sostiene que la ampliación del régimen concretada en el año 2021 desvirtuó la herramienta al elevar el número de beneficiarios a casi la mitad de los usuarios residenciales de gas por red del país, incluyendo de forma masiva a sectores de alto poder adquisitivo que no requerían asistencia estatal.

De aprobarse la ley, las bonificaciones en las boletas de gas ya no se aplicarán por código postal o residencia general, sino que quedarán ligadas de forma exclusiva al padrón de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) .

El texto consensuado por el oficialismo establece que el beneficio en la tarifa se mantendrá únicamente para los siguientes grupos:

Límite de ingresos: Hogares que perciban ingresos netos inferiores o iguales al valor de tres Canastas Básicas Totales (CBT) .

Vulnerabilidad habitacional: Beneficiarios que cuenten con el Certificado de Vivienda Familiar otorgado por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Héroes de Malvinas: Titulares de la Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Discapacidad: Hogares que tengan entre sus miembros a una persona con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En este punto particular, la iniciativa aclara que la Secretaría de Energía auditará y evaluará el impacto del CUD en la economía familiar para determinar la necesidad de la asistencia financiera.

Reconfiguración del mapa y subsidio para garrafas

Además de los topes económicos, el proyecto redefine los límites geopolíticos del beneficio. La cobertura se recortará para volver a las regiones históricamente consideradas zonas frías, concentrando el esfuerzo fiscal principalmente en la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna.

Como contrapartida a la quita de subsidios en las zonas urbanas templadas que habían sido añadidas en 2021, la normativa introduce un beneficio social para las áreas que sí mantendrán el esquema: por primera vez, se incorporará formalmente dentro de la cobertura del subsidio la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel, una medida largamente reclamada por los sectores de menores recursos de las provincias del sur argentino que carecen de acceso a la red de gas natural.