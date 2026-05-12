Subsidios de luz y gas: quiénes pueden pedirlos y cómo hacer el trámite

La suba de las tarifas volvió a poner bajo la lupa una pregunta doméstica: quién puede mantener los subsidios de luz y gas y qué trámite debe hacer para no perderlos. El nuevo esquema nacional ya no funciona con tres niveles de segmentación, sino con una categoría única de hogares beneficiarios.

El programa se llama Subsidios Energéticos Focalizados , conocido como SEF, y alcanza a usuarios residenciales de electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de 10 kilos. La inscripción se ordena a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, ReSEF, que reemplazó al antiguo RASE como base de referencia para evaluar cada caso.

La condición principal está atada a los ingresos del hogar. Para quedar dentro del esquema, la suma mensual de los ingresos de bolsillo de todos los integrantes no debe superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el Indec. Con el último dato nacional disponible, correspondiente a marzo de 2026, esa canasta fue de $1.434.463,81, por lo que el límite de referencia queda en $4.303.391,43. También pueden ser contemplados los hogares con integrantes que tengan Certificado Único de Discapacidad , Certificado de Vivienda del ReNaBaP o Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

El beneficio, sin embargo, no depende solo del ingreso declarado. El Estado también cruza datos patrimoniales para determinar si corresponde o no mantener la asistencia. Quedan fuera, entre otros casos, los hogares donde algún integrante tenga un auto con una antigüedad igual o menor a tres años, salvo excepciones vinculadas al CUD; los grupos convivientes con tres o más inmuebles; quienes registren una embarcación de lujo, una aeronave o activos societarios.

Cómo hacer el trámite y qué datos se necesitan

Quienes ya estaban inscriptos en el ex RASE no deben volver a anotarse para conservar el subsidio. Sí tienen que iniciar o actualizar la gestión quienes nunca pidieron el beneficio, los usuarios de garrafas o ex beneficiarios del Programa Hogar, y quienes recibían la Tarifa Social de Gas en las localidades alcanzadas por el nuevo esquema. También conviene revisar la solicitud si cambió la composición familiar, los ingresos o la situación patrimonial del hogar.

Para completar la inscripción se requiere tener a mano la factura del servicio, porque allí figuran el número de medidor y el número de cliente, cuenta, servicio, contrato o NIS. También se solicita el último DNI vigente de la persona que realiza la gestión, el CUIL de cada integrante mayor de 18 años y un correo electrónico de uso frecuente. La solicitud tiene carácter de declaración jurada y, al finalizar, el sistema entrega un código de confirmación que sirve como constancia y permite consultar el estado del trámite.

Qué cambia en las facturas

Una vez enviada la solicitud, el Estado evalúa la información disponible en sus bases administrativas y define si el hogar queda incorporado al ReSEF. En electricidad, los beneficiarios tienen una bonificación base del 50% durante todo el año, aplicada sobre un consumo base. En gas por redes, el subsidio del 50% se concentra en los meses de mayor consumo. Para mayo de 2026, además, se oficializó una bonificación adicional del 25% para gas natural y propano por redes, mientras que para electricidad se fijó un adicional del 10,67% para mayo, junio y julio. En el caso de garrafas de 10 kilos, el esquema prevé un reintegro mensual por unidad, con mayor cobertura durante el período invernal.