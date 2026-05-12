El Gobierno de Mendoza llama a concurso para cubrir un cargo clave: los requisitos

El Gobierno de Mendoza anunció que abrirá un concurso para cubrir un cargo en la Contaduría General de la Provincia.

El Gobierno de Mendoza confirmó que desde los próximos días estará habilitada la inscripción a un concurso para cubrir un cargo clave en el Estado provincial. La convocatoria está orientada a estudiantes avanzados de ciencias económicas. Los detalles.

El Ejecutivo ya había confirmado un llamado a concurso en abril para cubrir 13 cargos vacantes y en esa ocasión la convocatoria era para contadores e ingenieros.

El Gobierno abre concurso para un cargo clave: las fechas y cómo inscribirse "El Gobierno de Mendoza informa que desde el 13 de mayo de 2026 quedará habilitada la inscripción para participar en el concurso destinado a cubrir un cargo de ascenso en la Contaduría General de la Provincia, con perfil orientado a estudiantes avanzados de la carrera de ciencias económicas", destacaron desde el Gobierno este martes.

La convocatoria se realiza conforme a lo establecido por la Ley 9015 y su reglamentación, normativa que garantiza mecanismos transparentes, públicos y basados en los principios de mérito e idoneidad para el ingreso y promoción dentro de la Administración Pública Provincial.

casa de gobierno empleados publicos pasillos gente (13) El Gobierno de Mendoza busca cubrir un cargo con un llamado concurso. Alf Ponce Mercado / MDZ