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Ingenieros y contadores: el Gobierno de Mendoza abrió concursos para cubrir 13 vacantes

El Gobierno de Mendoza anunció nuevos concursos para cubrir 13 vacantes. Busca contadores e ingenieros. Los detalles del llamado.

MDZ Política

El llamado a concursos del Estado es para cubrir puestos destinados a contadores e ingenieros.

El llamado a concursos del Estado es para cubrir puestos destinados a contadores e ingenieros.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

El Gobierno de Mendoza anunció un nuevo llamado a concursos para cargos en la Administración Pública. Las inscripciones se abrirán el lunes 13 de abril. Se trata de 13 cargos para contadores e ingenieros de los ministerios de Hacienda y Finanzas y Energía y Ambiente.

casa de gobierno fachada edificio (4).JPG
El Gobierno de Mendoza lanzó la convocatoria a concursos para cubrir vacantes en dos ministerios.

El Gobierno de Mendoza lanzó la convocatoria a concursos para cubrir vacantes en dos ministerios.

Los concursos del Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza informó que desde el lune 13 de abril quedará habilitada la inscripción al llamado a concurso, período que se extenderá hasta el 12 de mayo de 2026.

El llamado está destinado a cubrir 13 cargos en distintos organismos de la Administración Pública Provincial, en cumplimiento de la normativa en materia de ingreso y promoción por concurso.

El proceso se desarrolla conforme a lo establecido por la Ley 9015 y su reglamentación, que garantiza mecanismos transparentes, públicos y basados en el mérito y la idoneidad para el acceso a cargos en el Estado provincial. Los puestos corresponden a los ministerios de Hacienda y Finanzas y Energía y Ambiente e incluyen concursos de ingreso y de ascenso, según cada caso.

Oficina de Conciliación Laboral (Gobierno de Mendoza)
Algunos cargos son destinados a contadores y licenciados en Administración de Empresas.

Algunos cargos son destinados a contadores y licenciados en Administración de Empresas.

Contadores e ingenieros

En el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se concursarán cargos en la Dirección General de Crédito al Sector Público y en la Tesorería General de la Provincia, con perfiles orientados a contador público nacional.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Ambiente abrirá concursos para la Dirección de Hidráulica y otros sectores del ministerio, con perfiles profesionales como ingeniero civil o hidráulico, ingeniero industrial o en petróleo, ingeniero ambiental, licenciados en administración y contadores públicos, entre otros cargos jerárquicos.

ingeniero trabajando
Otros cargos están destinados a ingenieros.

Otros cargos están destinados a ingenieros.

Las inscripciones

Las postulaciones deberán realizarse por internet a través del siguiente enlace: https://atencionciudadana.mendoza.gob.ar/ventanilla-unica/. Allí también se encuentran disponibles las bases y condiciones de cada concurso.

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