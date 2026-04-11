Ingenieros y contadores: el Gobierno de Mendoza abrió concursos para cubrir 13 vacantes
El Gobierno de Mendoza anunció nuevos concursos para cubrir 13 vacantes. Busca contadores e ingenieros. Los detalles del llamado.
El Gobierno de Mendoza anunció un nuevo llamado a concursos para cargos en la Administración Pública. Las inscripciones se abrirán el lunes 13 de abril. Se trata de 13 cargos para contadores e ingenieros de los ministerios de Hacienda y Finanzas y Energía y Ambiente.
Los concursos del Gobierno de Mendoza
El Gobierno de Mendoza informó que desde el lune 13 de abril quedará habilitada la inscripción al llamado a concurso, período que se extenderá hasta el 12 de mayo de 2026.
El llamado está destinado a cubrir 13 cargos en distintos organismos de la Administración Pública Provincial, en cumplimiento de la normativa en materia de ingreso y promoción por concurso.
El proceso se desarrolla conforme a lo establecido por la Ley 9015 y su reglamentación, que garantiza mecanismos transparentes, públicos y basados en el mérito y la idoneidad para el acceso a cargos en el Estado provincial. Los puestos corresponden a los ministerios de Hacienda y Finanzas y Energía y Ambiente e incluyen concursos de ingreso y de ascenso, según cada caso.
Contadores e ingenieros
En el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se concursarán cargos en la Dirección General de Crédito al Sector Público y en la Tesorería General de la Provincia, con perfiles orientados a contador público nacional.
Por su parte, el Ministerio de Energía y Ambiente abrirá concursos para la Dirección de Hidráulica y otros sectores del ministerio, con perfiles profesionales como ingeniero civil o hidráulico, ingeniero industrial o en petróleo, ingeniero ambiental, licenciados en administración y contadores públicos, entre otros cargos jerárquicos.
Las inscripciones
Las postulaciones deberán realizarse por internet a través del siguiente enlace: https://atencionciudadana.mendoza.gob.ar/ventanilla-unica/. Allí también se encuentran disponibles las bases y condiciones de cada concurso.