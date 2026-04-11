Ingenieros y contadores: el Gobierno de Mendoza abrió concursos para cubrir 13 vacantes

El Gobierno de Mendoza anunció nuevos concursos para cubrir 13 vacantes. Busca contadores e ingenieros. Los detalles del llamado.

El llamado a concursos del Estado es para cubrir puestos destinados a contadores e ingenieros.

El Gobierno de Mendoza anunció un nuevo llamado a concursos para cargos en la Administración Pública. Las inscripciones se abrirán el lunes 13 de abril. Se trata de 13 cargos para contadores e ingenieros de los ministerios de Hacienda y Finanzas y Energía y Ambiente.

casa de gobierno fachada edificio (4).JPG El Gobierno de Mendoza lanzó la convocatoria a concursos para cubrir vacantes en dos ministerios. Alf Ponce Mercado / MDZ Los concursos del Gobierno de Mendoza El Gobierno de Mendoza informó que desde el lune 13 de abril quedará habilitada la inscripción al llamado a concurso, período que se extenderá hasta el 12 de mayo de 2026.

El llamado está destinado a cubrir 13 cargos en distintos organismos de la Administración Pública Provincial, en cumplimiento de la normativa en materia de ingreso y promoción por concurso.

El proceso se desarrolla conforme a lo establecido por la Ley 9015 y su reglamentación, que garantiza mecanismos transparentes, públicos y basados en el mérito y la idoneidad para el acceso a cargos en el Estado provincial. Los puestos corresponden a los ministerios de Hacienda y Finanzas y Energía y Ambiente e incluyen concursos de ingreso y de ascenso, según cada caso.

Oficina de Conciliación Laboral (Gobierno de Mendoza) Algunos cargos son destinados a contadores y licenciados en Administración de Empresas. Gobierno de Mendoza Contadores e ingenieros En el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se concursarán cargos en la Dirección General de Crédito al Sector Público y en la Tesorería General de la Provincia, con perfiles orientados a contador público nacional.