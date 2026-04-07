El Poder Judicial anunció nuevos concursos para cubrir 65 cargos: los detalles

El anuncio se hizo durante el acto por el inicio del Año Judicial 2026. El objetivo del llamado es fortalecer el funcionamiento del sistema judicial.

El Poder Judicial de Mendoza abrirá nuevos concursos públicos para cubrir 65 cargos. Así lo confirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, durante su discurso en el acto por el inicio del Año Judicial 2026.

De acuerdo a lo detallado por Garay, el concurso apunta a cubrir 65 cargos, de los cuales la mayoría es para el puesto de prosecretario, y está destinado principalmente a aquellas personas que busquen iniciar una carrera dentro del ámbito judicial.

El edificio del Poder Judicial de Mendoza que se vio afectado por los paros. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ El llamado apunta a cubrir cargos de prosecretarios. ALF PONCE MERCADO / MDZ Un llamado para mejorar el funcionamiento del sistema judicial En ese sentido, el magistrado afirmó que los llamados forman parte de una estrategia cuyo objetivo es fortalecer el funcionamiento del sistema judicial. Para ello considera que es indispensable la incorporación de perfiles específicos para cubrir cargos de carácter técnico y administrativo.

Para ejemplificar, Garay recordó que durante el llamado anterior, en el que se postularon más de 19.000 mendocinos, se incorporaron 281 agentes a la estructura judicial. En esa línea el presidente de la Suprema Corte de Mendoza detalló que el Poder Judicial aspira a terminar el concurso de ingreso al Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI) y al Registro Provincial de Adopción (RPA), donde se busca cubrir 52 cargos con profesionales de la psicología, trabajadores sociales y técnicos.