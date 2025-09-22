Abrieron concurso con vacantes laborales en el Ministerio Público Fiscal

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza anunció la apertura de un concurso de antecedentes y oposición para incorporar dos técnicos de laboratorio al Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas. Es el segundo concurso que se abre en 2025 ya que en junio llamaron a ocupar 400 vacantes .

De esta forma, se podrá participar para que los interesados ingresen a trabajar en esos puestos que la Justicia considera fundamentales a cubrir en un corto plazo.

Actualmente, el Registro Provincial de Huellas Genéticas es clave para esclarecer hechos delictivos e identificar sospechosos en crímenes. También es reconocido a nivel nacional por la rapidez en la que concreta las novedades y facilita el trabajo a fiscales y jueces.

El período de inscripción estará abierto del 22 al 26 de septiembre. El proceso incluirá varias etapas eliminatorias: examen escrito, evaluación oral, prueba psicofísica y análisis de antecedentes académicos y científicos.

Quienes falten a alguna de las instancias sin justificación quedarán automáticamente fuera del concurso y no podrán presentarse a futuras convocatorias durante un año.

Los requisitos para postularse

Los requisitos son:

Contar con el Título de Técnico, Criminalista o carreras afines.

Experiencia comprobable en laboratorio.

Conocimientos en biología molecular y genética forense.

Disponibilidad para trabajar en turno tarde y realizar guardias pasivas.

Residencia en la Primera Circunscripción Judicial.

También se valorará la capacidad de trabajo en equipo y el perfil investigativo.

Documentación necesaria

Los aspirantes deberán presentar en formato PDF:

Formulario de inscripción online.

DNI escaneado (frente y dorso).

Constancia de CUIL emitida por ANSES.

Título legalizado.

Certificado de antecedentes penales con hasta tres meses de antigüedad.

Constancia de no figurar en el registro de deudores alimentarios.

Comprobante de voto en las dos últimas elecciones o justificación correspondiente.

Currículum vitae actualizado.

Modalidad de inscripción

La inscripción se realizará de manera exclusivamente online a través de la página oficial habilitada para el concurso.