Abrieron concurso con vacantes laborales en el Ministerio Público Fiscal
El Ministerio Público Fiscal abrió el concurso para acceder a vacantes laborales específicas. Cómo participar.
El Ministerio Público Fiscal de Mendoza anunció la apertura de un concurso de antecedentes y oposición para incorporar dos técnicos de laboratorio al Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas. Es el segundo concurso que se abre en 2025 ya que en junio llamaron a ocupar 400 vacantes.
De esta forma, se podrá participar para que los interesados ingresen a trabajar en esos puestos que la Justicia considera fundamentales a cubrir en un corto plazo.
Actualmente, el Registro Provincial de Huellas Genéticas es clave para esclarecer hechos delictivos e identificar sospechosos en crímenes.También es reconocido a nivel nacional por la rapidez en la que concreta las novedades y facilita el trabajo a fiscales y jueces.
Cómo inscribirse al concurso del Ministerio Público Fiscal
El período de inscripción estará abierto del 22 al 26 de septiembre. El proceso incluirá varias etapas eliminatorias: examen escrito, evaluación oral, prueba psicofísica y análisis de antecedentes académicos y científicos.
Quienes falten a alguna de las instancias sin justificación quedarán automáticamente fuera del concurso y no podrán presentarse a futuras convocatorias durante un año.
Los requisitos para postularse
Los requisitos son:
- Contar con el Título de Técnico, Criminalista o carreras afines.
- Experiencia comprobable en laboratorio.
- Conocimientos en biología molecular y genética forense.
- Disponibilidad para trabajar en turno tarde y realizar guardias pasivas.
- Residencia en la Primera Circunscripción Judicial.
También se valorará la capacidad de trabajo en equipo y el perfil investigativo.
Documentación necesaria
Los aspirantes deberán presentar en formato PDF:
- Formulario de inscripción online.
- DNI escaneado (frente y dorso).
- Constancia de CUIL emitida por ANSES.
- Título legalizado.
- Certificado de antecedentes penales con hasta tres meses de antigüedad.
- Constancia de no figurar en el registro de deudores alimentarios.
- Comprobante de voto en las dos últimas elecciones o justificación correspondiente.
- Currículum vitae actualizado.
- Modalidad de inscripción
La inscripción se realizará de manera exclusivamente online a través de la página oficial habilitada para el concurso.