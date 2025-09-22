Colegios de la UNCuyo: la importantísima información que se confirmó

La Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) anunció a qué escuela deberá asistir cada uno de los estudiantes que aspira a ingresar al secundario en los colegios universitarios. La institución educativa difundió también el calendario clave a tener en cuenta a futuro.

Estudiantes de las diferentes escuelas de Mendoza que concluyeron el Trayecto Formativo de Nivelación de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) para rendir los exámenes de ingreso a primer año para el 2026 ya pueden consultar el listado que indica a qué escuela deberá asistir el sábado 27 de septiembre, a las 8.30, a la jornada presencial obligatoria donde se explicará cómo serán los exámenes y se despejarán todas las dudas.

Se trata de una instancia clave en la adaptación de los jóvenes pensando de cara a su ingreso a la secundaria en los colegios universitarios.

Esos mismos lugares se mantendrán para los dos sábados siguientes, el 4 y el 11 de octubre, donde se rendirán los exámenes de Lengua y Matemática, respectivamente, en el mismo horario de las 8.30.

Las escuelas disponibles son:

Escuelas de Mendoza (Liceo Agrícola, DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC).

Escuela de Agricultura de General Alvear.

El listado de cada alumno se puede consultar haciendo click en el siguiente link.

El cronograma de fechas a tener en cuenta

El martes 21 de octubre a las 12, en las webs de la UNCUYO y de cada una de las escuelas, se realizará la publicación del promedio de los resultado de las evaluaciones, así como también el orden de mérito.

La publicación de la asignación de vacantes será el lunes 27 de octubre, a las 12, para el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de General Alvear.

El miércoles 5 de noviembre, a las 12, se publicará la asignación de vacantes para el DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC.