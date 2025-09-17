Participaron 20 mil personas de la marcha universitaria en Mendoza
Alumnos, docentes, personal no docente y personas que apoyan la causa se sumaron de la marcha universitaria desde la UNCuyo.
Pasadas las 15, comenzó la concentración en la rotonda de ingreso de la UNCuyo para participar de la marcha universitaria. La casa de estudios junto a otras universidades del país se movilizaron esta tarde en reclamo por el veto a la ley de financiamiento universitario que fue rechazado por Diputados en el Congreso.