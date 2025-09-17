Omar Félix apuntó contra la Policía por los disturbios en San Rafael: "Fue una acción planificada"

Omar Félix denunció represión policial durante la macha universitaria en San Rafael . El intendente del sur provincial quedó en el medio de los disturbios entre manifestantes y efectivos y fue rociado con gas pimienta. El jefe comunal aseguró que fue una acción planificada.

Omar Félix confirmó su presencia en la marcha universitaria de su departamento ayer. "Por nuestra educación pública, por nuestra historia. Este miércoles marchamos en defensa de la educación pública, uno de los pilares que hicieron grande a la Nación Argentina. La desfinanciación impulsada por el Gobierno Nacional, es un atropello no solo a quienes se están formando en ese nivel sino para todas las generaciones futuras. Pero también una falta de respeto a nuestra historia", escribió en sus redes sociales.

La marcha universitaria en San Rafael comenzó a la 16 en la rotonda de la Bandera (Rivadavia y San Martín), circuló por las calles de la ciudad y terminó en el kilómetro cero (Hipólito Yrigoyen y San Martín).

Según las imágenes y los testimonios de los presentes, mientras algunas autoridades universitarias daban sus discursos, los efectivos le exigieron a las agrupaciones que bajaran las banderas, a lo que los jóvenes respondieron que lo harían cuando terminara la actividad. El intercambio de palabras subió de tono y teminó a los gritos y empujones . El intendente de San Rafel quedó en el medio y fue rociado con gas pimienta.

Los disturbios en la marcha de San Rafael

Disturbios en la marcha universitaria de San Rafael vertical Disturbios en la marcha universitaria de San Rafael

La denuncia de Omar Félix

Omar Félix indicó en diálogo con MDZ Radio que están todos los pedido de autorización y las notas de las universidades y del municipio para poder hacer la marcha universitaria en San Rafael. "Desde que se empezó a concentrar la gente en la rotonda de la Bandera no se cortó el transito ni se desvió para facilitar la marcha. La gente utilizó media calzada y hubo permanente provocación de los agentes de seguridad", dijo el intendente de San Rafael.

"Al llegar al kilómetro cero comienzan los discursos de la gente de la universidad, decanos y docentes, iban a hablar alumnos pero no pudieron. No se cortó el tránsito y siguió una actitud provocativa, donde un agente se acercó a manifestantes que portaban banderas a exigirles que bajaran las banderas y ahí comienza el conflicto. Cuando yo veo eso me acerco a pedir calma porque es una manifestación pacífica. Había docentes, universitarios, decanos", agregó.

omar felix san rafael 42537 Omar Félix después de ser rociado con gas pimienta. Municipalidad de San Rafael

Además, Omar Félix apuntó contra la Policía por su accionar. "Claramente fue una acción planificada porque empezó una acción violenta queriéndose llevar a los jóvenes, intentamos impedirlo y comenzó la represión. Esto yo no lo veía desde la policía de Santuchone (jefe de la Policía de San Rafael durante la última dictadura), ahora es la Policía de Cornejo. Realmente increíble", dijo el jefe comunal.

"Nadie del Gobierno provincial se ha puesto en contacto para saber como estoy. La deducción lógica es que había instrucciones. La Policía no actúa sin instrucciones. Era una marcha pacífica y la Policía empezó las acciones que llevaron a los disturbios. Este es un hecho público con responsables, me he comunicado con el diputado Germán Gómez que es presidente de la bicameral de Seguridad para que solicite que se determinen los responsables", cerró.