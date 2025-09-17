Golpes, empujones y gritos: el tenso momento que vivió Omar Félix en la marcha de San Rafael

Este miércoles por la tarde se llevó a cabo en todo el país la marcha federal en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, en vigilia al tratamiento que en el Congreso nacional se le daba precisamente al veto de esa ley por parte del Gobierno de Javier Milei. Una marcha que tuvo su repercusión en la provincia, en la ciudad y en San Rafael .

Esta última marcha fue la más conflictiva. Un resultado muy llamativo porque mientras la movilización central de 20 mil personas desde el predio de la UNCuyo hasta la Plaza Independencia se ejecutó sin incidentes, la de San Rafael terminó en tensión, con el propio intendente, b , involucrado.

El jefe comunal de San Rafael participó de la marcha que se congregó a las 16 en la rotonda de la bandera ubicada en San Martín y Rivadavia, con el objetivo de movilizarse hasta el Kilómetro Cero. De hecho, en las redes sociales había convocado a su participación.

En el video se puede percibir como una fila de efectivos policiales empezaron a impedir el acceso de una columna de manifestantes, los cuales señalaban que el acto central de la marcha aún no concluía. En el medio de la discusión, un efectivo empujó a un militante de la juventud peronista de San Rafael y se desató una tensión que incluyó gritos, empujones y hasta golpes entre la policía y los manifestantes.

El intendente se encontraba en el lugar y acudió a la primera fila de los manifestantes para evitar que sigan los golpes con la policía, exigiéndole a los efectivos que detengan su actitud, pero hasta él mismo quedó envuelto en la tensión.