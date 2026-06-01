Juicio por contrabando a Edgardo Kueider en Paraguay: qué pena enfrenta el exsenador

El exsenador nacional Edgardo Kueider irá a juicio este lunes en Paraguay, acusado de contrabando en grado de tentativa, tras más de un año con prisión domiciliaria en Asunción.

En el banquillo lo acompañará su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel, imputada por el mismo delito.

El proceso arrancará a las 8 de la mañana ante el Tribunal de Sentencia Especializado en delitos económicos, integrado por los jueces Elsa García, Matías Garcete Piris y Adriana Planás.

La acusación se remonta a la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando el exlegislador entrerriano y Guinsel intentaron cruzar el Puente Internacional de la Amistad —que conecta Brasil con Paraguay— con algo más de 211.000 dólares, 640.000 guaraníes y cerca de 4 millones de pesos argentinos sin declarar dentro de una mochila.

Desde aquella detención, la pareja transitó el arresto domiciliario por distintos domicilios: primero un lujoso complejo en el centro de Asunción, después un dúplex y, por último, un departamento en un edificio de alta gama de la periferia.

Kueider sostuvo desde el inicio su inocencia y argumentó que el dinero no era suyo. "No son míos, ni siquiera son de mi acompañante. Son de operaciones que ella estaba haciendo en Paraguay, de intermediación. Entramos y salimos de Paraguay esa noche. Eso está declarado", afirmó el año pasado en declaraciones radiales.

Qué pena enfrenta y por qué se demoró el juicio

Si el tribunal lo declara culpable, el exsenador podría recibir una condena de dos años y medio de prisión. No obstante, el cómputo descontará el año y medio que ya cumplió bajo arresto domiciliario.

El juicio supo tener otras fechas. Estaba previsto para el 24 de noviembre, se reprogramó para el 20 de abril de este año y volvió a postergarse a pedido de la Fiscalía, por la extensión de otro proceso que avanzaba en paralelo.

Las causas que enfrenta en la Argentina y el pedido de extradición

Mientras la Justicia paraguaya avanzaba con el caso de contrabando, Kueider arrastra en la Argentina otros dos frentes judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos.

Uno tramita en la Justicia provincial de Concordia, Entre Ríos, y el otro en los Tribunales Federales de San Isidro, una superposición que obliga a la Corte Suprema a definir qué fuero se queda con la investigación.

En ese marco, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, pidió la extradición del exsenador y elevó a juicio la causa contra los presuntos integrantes de una asociación ilícita que él habría encabezado.

Allí Kueider está imputado por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y lavado de activos.

Según la investigación de Arroyo Salgado, el exlegislador habría recurrido a estructuras societarias para comprar bienes de lujo que no se correspondían con sus ingresos declarados.

Sobre esa base, la magistrada le solicitó al Senado el desafuero, que fue aprobado con 60 votos a favor, 6 en contra y una abstención.

Del lado paraguayo, la Fiscalía dio el aval para extraditarlo, aunque puso una condición: que primero concluya el proceso por contrabando en su territorio.