Empleo no registrado: cómo funciona el nuevo blanqueo laboral y qué beneficios tendrán los trabajadores

El Gobierno avanzó este lunes con la reglamentación del Régimen de Promoción del Empleo Registrado , contemplado en la Ley de Modernización Laboral , mediante un esquema que busca incentivar la formalización del empleo a través de amplias condonaciones de deuda para los empleadores.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 409/2026, publicado en el Boletín Oficial , y establece las condiciones para que las empresas puedan blanquear relaciones laborales que se encuentren totalmente no registradas o registradas de manera deficiente.

Fue creado por la Ley de Modernización Laboral con el objetivo de reducir la informalidad laboral y facilitar la incorporación de trabajadores al sistema formal.

La iniciativa permite que los empleadores regularicen relaciones laborales vigentes iniciadas antes de la promulgación de la ley, obteniendo a cambio importantes beneficios sobre las deudas acumuladas por aportes y contribuciones a la seguridad social.

Según el Gobierno, la medida apunta a eliminar obstáculos económicos que muchas empresas enfrentan al momento de registrar personal que permaneció durante años fuera de los sistemas formales.

Condonación de deudas de hasta el 90%

Uno de los principales incentivos del régimen es la quita de una parte significativa de las obligaciones adeudadas.

La reglamentación establece distintos porcentajes de condonación según el tamaño de la empresa:

Micro y pequeñas empresas: 90% de condonación.

90% de condonación. Medianas empresas (tramo 1 y 2): 80%.

80%. Grandes empresas: 70%.

Además, el decreto dispone una condonación del 100% para las deudas vinculadas con el Sistema Nacional del Seguro de Salud, las cuotas correspondientes a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

De esta manera, los empleadores solo deberán afrontar una porción reducida de la deuda acumulada para regularizar a sus trabajadores.

Beneficios penales y administrativos para las empresas

La normativa también contempla ventajas adicionales para quienes adhieran al régimen.

Entre ellas figura la posibilidad de extinguir acciones penales vinculadas con delitos relacionados con la evasión de aportes y contribuciones a la seguridad social, siempre que no exista una sentencia firme al momento de la adhesión.

Asimismo, las empresas podrán ser dadas de baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) respecto de las infracciones cometidas o detectadas hasta el 6 de marzo de 2026.

Esta situación resulta especialmente relevante para compañías que enfrentan restricciones para acceder a beneficios estatales o participar en determinadas contrataciones públicas debido a sanciones laborales previas.

Cómo se pagará la deuda restante

La parte de la deuda que no sea condonada deberá ser cancelada por el empleador.

El decreto prevé dos alternativas:

Pago al contado, con una reducción adicional del 50% sobre el capital e intereses que permanezcan vigentes.

Adhesión a un plan de facilidades de pago que será implementado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

De esta forma, el Gobierno busca facilitar la regularización incluso en aquellos casos donde las empresas no puedan afrontar un desembolso inmediato.

Qué beneficios obtendrán los trabajadores

La reglamentación también contempla efectos favorables para los trabajadores alcanzados por el blanqueo laboral.

Los períodos regularizados serán reconocidos como tiempo de servicio válido para acceder a prestaciones previsionales y de seguridad social.

Esto significa que los años trabajados sin registrar podrán computarse para:

Alcanzar los requisitos jubilatorios.

Acceder a pensiones por invalidez o fallecimiento.

Cumplir las condiciones exigidas para cobrar prestaciones por desempleo.

De esta manera, los trabajadores podrán incorporar a su historial previsional períodos que hasta ahora no figuraban formalmente en los registros del sistema.

Una apuesta para reducir la informalidad laboral

Desde el Ejecutivo sostienen que el régimen busca promover la formalización del empleo mediante incentivos económicos y una reducción significativa de las sanciones acumuladas.

La iniciativa se inscribe dentro del proceso de reforma laboral impulsado por el Gobierno y apunta a incorporar al sistema formal a miles de trabajadores que actualmente se desempeñan sin registración o con registraciones incompletas.

Con quitas de deuda de hasta el 90%, beneficios administrativos y facilidades de pago, el nuevo esquema se presenta como una de las herramientas más relevantes de la estrategia oficial para combatir la informalidad laboral y ampliar la base de empleo registrado en la Argentina.