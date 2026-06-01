Nuevas reglas para construir: qué dice la ley que impactará en las obras de Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura un proyecto de ley para crear un Código Unificado de Edificación en Mendoza. El objetivo de la medida es establecer reglas comunes para la construcción pública y privada en toda la provincia, para terminar con las diferencias normativas entre los diferentes municipios. La iniciativa apunta a fijar estándares mínimos obligatorios en materia de seguridad, accesibilidad, sustentabilidad y eficiencia energética para todos los proyectos de infraestructura que se realicen en suelo mendocino.

La propuesta ingresó la semana pasada a la Cámara de Diputados y plantea un régimen jurídico-técnico único que regule desde la elaboración de proyectos y permisos hasta la ejecución, fiscalización, mantenimiento y conservación de obras.

El Ejecutivo provincial hizo hincapié en que actualmente existen “asimetrías regulatorias” entre los departamentos debido a que algunas comunas cuentan con normativas actualizadas y otras no poseen códigos suficientemente desarrollados.

Asimismo, la iniciativa establece que el Código será obligatorio para toda la Administración Pública Provincial y para las obras públicas provinciales, mientras que los municipios podrán adherir mediante ordenanzas propias, adecuando sus normativas vigentes a las nuevas pautas que establece el Código Unificado.

La propuesta enviada por el gobernador Cornejo tiene más de 200 páginas y abarca desde normas urbanísticas y requisitos para obras eléctricas hasta regulaciones sobre cocheras, estaciones de servicio, locales industriales y sistemas sanitarios. En los fundamentos se resalta que la finalidad es generar “previsibilidad jurídica”, simplificar trámites y garantizar estándares homogéneos en toda Mendoza.

Nuevas reglas para construir en Mendoza

Los puntos centrales del Código Unificado de Edificación que propone el Gobierno de Mendoza están enfocados en distintas áreas. Entre los principales aspectos a regular se destacan:

La unificación de criterios para permisos de obra, inspecciones y documentación técnica.

Reglas comunes para reformas, ampliaciones y cambios de uso de edificios.

Exigencias vinculadas a seguridad estructural y prevención sísmica.

Incorporación de criterios de accesibilidad universal.

Parámetros obligatorios de eficiencia energética y sustentabilidad ambiental.

Normas sobre ventilación, iluminación, aislamiento térmico y acústico.

Regulaciones específicas para instalaciones eléctricas, sanitarias y contra incendios.

Creación de una Mesa Técnica Provincial para actualizar permanentemente el Código y evaluar nuevos materiales y tecnologías constructivas.

Además, el proyecto aclara que no se verán afectadas las competencias municipales vinculadas a tasas, multas, habilitaciones e inspecciones locales.

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Requisitos para viviendas y locales

El texto incorpora una extensa regulación técnica sobre las condiciones mínimas que deberán cumplir las edificaciones en Mendoza.

El Código fija condiciones para viviendas unifamiliares y multifamiliares, incluyendo dimensiones mínimas, iluminación y ventilación obligatoria, patios, circulación interna y espacios de lavado y tendederos. También regula monoambientes y complejos comerciales.

En cuanto a la accesibilidad, se establecen exigencias sobre rampas, ascensores, escaleras, circulación vertical y accesos adaptados para garantizar accesibilidad universal en edificios públicos y privados.

construccion cemento obreros hierro (4) Alf Ponce Mercado / MDZ

Seguridad, sustentabilidad y eficiencia energética

El proyecto incorpora criterios de resistencia al fuego, sectorización de edificios, planes de contingencia y condiciones de protección contra incendios según el tipo de uso de cada inmueble.

Uno de los puntos novedosos es la incorporación de requisitos de aislamiento térmico, condiciones acústicas y reutilización de aguas grises. Incluso se prevé infraestructura para carga de vehículos eléctricos y regulaciones para energías renovables.

El Código también crea un procedimiento para aprobar materiales o sistemas constructivos innovadores, con evaluación técnica, documentación obligatoria y registros específicos.