Punto por punto: qué dice la Ley de Prevención de la Ludopatía que impulsa el Gobierno

Este martes, el Gobierno presentó un nuevo paquete de leyes para tratar en el Congreso de la Nación . Allí se encuentra la " Ley de de Prevención de la Ludopatía y Regularización de de Juegos de Azar en Línea " , que ingresó por el Senado junto a la Eliminación del Etiquetado Frontal.

En el mensaje presidencial del documento, el Poder Ejecutivo explica que el proyecto reconoce el " incremento del acceso a las plataformas de apuestas y de juegos de azar , particularmente entre niños, niñas y adolescentes ".

En este sentido, postula que el uso problemático de dichos espacios "constituyen fenómenos complejos y multidimensionale s", que requiere de "herramientas interdisciplinarias", "estrategias preventivas" y "coordinación institucional entre los distintos niveles del Estado". Asimismo, establece que las consecuencias de los consumos digitales problemáticos no se limitan a las consecuencias clínicas, sino que afectan "el carácter económico, social, familiar, educativo y sanitario ".

Desarrollar estrategias de prevención y abordaje del juego patológico de forma coordinada entre todas las provincias .

y abordaje del juego patológico de forma coordinada entre . Establecer políticas públicas que contribuyan a la concientización de la población sobre las consecuencias del juego patológico.

que contribuyan a la sobre las del juego patológico. Elaborar estadísticas e información para el monitoreo de las políticas de prevención y para establecer la magnitud y características de la problemática.

para el de las políticas de prevención y para establecer la magnitud y características de la problemática. Prohibir la publicidad y promoción de juegos de azar en línea no autorizados.

la de Coordinar entre las provincias los lineamientos para la publicidad y promoción de juegos de azar en línea autorizados.

Las plataformas de juego no autorizadas podrían recibir hasta seis años de prisión

El Proyecto de Ley diferencia las "plataformas de juego de azar en línea no autorizadas" de las "plataformas de juego de azar en línea autorizadas". Dichos nombramientos los establece la " autoridad jurisdiccional competente en materia de juegos de azar", que son "los organismos a los que las provincias asignan las competencias para otorgar licencias, regular y/o controlar el funcionamiento de los juegos de azar en línea".

Quienes también deberán ser autorizados por la autoridad jurisdiccional mencionada son los "operadores de juegos de azar en línea", que son aquellas personas humanas o jurídicas que operen o exploten juegos de azar en línea dentro de una o más jurisdicciones.

En materia penal, el texto propone:

De tres a seis años de prisión "el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare cualquier modalidad o sistema de captación de apuestas de juegos de azar" sin contar con autorización.

"el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare cualquier modalidad o sistema de captación de apuestas de juegos de azar" sin contar con autorización. Dos a cuatro años de prisión el que, sin autorización y con la finalidad de facilitar la explotación ilegal de juegos de azar en línea, "prestare servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales esenciales para su funcionamiento".

Además, la ley prohíbe:

La publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar en línea no autorizados y su difusión de cualquier manera.

de y su difusión de cualquier manera. La participación en la publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar en línea no autorizados de cualquier modo.

Qué condiciones tendría que seguir la publicidad de las plataformas de juego de azar en línea autorizadas

No podrán ser dirigidas ni protagonizadas por menores de edad .

podrán ser por . No podrán utilizarse contenidos que vinculen la participación en juegos de azar en línea con el éxito personal, laboral o social .

podrán utilizarse la participación en con . No deberán transmitir la idea de que cualquier eventual ganancia de juego acarreará soluciones financieras .

deberán la idea de que cualquier eventual . No deberán promover el consumo de alcohol o de tabaco durante la participación en los juegos de azar.

deberán el durante la participación en los juegos de azar. Cualquier entidad que difunda publicidad de cualquier tipo deberá constatar que corresponden a un operador de juegos de azar en línea autorizados.

Obligaciones del Ministerio de Salud

El proyecto destaca el rol de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), la cual forma parte del Ministerio de Salud. El texto establece que el organismo "deberá desarrollar acciones de prevención, concientización, capacitación, investigación y abordaje integral de la ludopatía y del juego problemático", en conjunto con distintas entidades, como organizaciones sociales y universidades, entre otras.

Obligaciones de organismos del Estado Nacional