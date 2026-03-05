Un asistente virtual similar a Chat GPT ayuda a combatir la ludopatía en jóvenes

Un asistente virtual creado en San Luis es noticia en todo el país porque brinda ayuda a los jóvenes metidos en apuestas y al borde de la ludopatía.

Un asistente virtual que funciona de manera similar al ChatGPT fue creado por investigadores de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) para “escuchar y contener” a quienes tienen adicción al juego o ludopatía, según lo explicó la doctora en psicología Eliana González, una de las impulsoras del proyecto.

Denominado por sus creadores como NoVa+, se trata de un asistente virtual que ayuda a prevenir la ludopatía y las apuestas online en adolescentes y adultos, explicó González en declaraciones brindadas de forma radial al medio Colonia.

Te puede interesar Buenos Aires refuerza controles para frenar la ludopatía infantil en apuestas online

“Es un asistente virtual que hoy tiene un sitio público al cual cualquiera puede acceder”, explicó la investigadora, y dijo que “en principio está dirigido a población adolescente. Pero un adulto, un padre o un educador también puede acceder y encontrar información allí”.

La Ciudad lanza una serie de medidas para hacerle frente a la ludopatía infantil. Foto: Freepik Medidas innovadoras para combatir la ludopatía. El proyecto que ayuda a combatir la ludopatía El proyecto fue desarrollado por investigadores de Psicología e Ingenería Informática de la UNSL, y se trata de un sistema de chat que brinda contención e información a los usuarios, que participan de manera anónima y gratuita.

NoVa+ proporciona líneas de emergencia nacionales y de todas las provincias para quienes lo consideren necesario, y ofrece consejos para que el juego se ejerza de manera responsable.