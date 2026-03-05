Un asistente virtual similar a Chat GPT ayuda a combatir la ludopatía en jóvenes
Un asistente virtual creado en San Luis es noticia en todo el país porque brinda ayuda a los jóvenes metidos en apuestas y al borde de la ludopatía.
Un asistente virtual que funciona de manera similar al ChatGPT fue creado por investigadores de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) para “escuchar y contener” a quienes tienen adicción al juego o ludopatía, según lo explicó la doctora en psicología Eliana González, una de las impulsoras del proyecto.
Denominado por sus creadores como NoVa+, se trata de un asistente virtual que ayuda a prevenir la ludopatía y las apuestas online en adolescentes y adultos, explicó González en declaraciones brindadas de forma radial al medio Colonia.
“Es un asistente virtual que hoy tiene un sitio público al cual cualquiera puede acceder”, explicó la investigadora, y dijo que “en principio está dirigido a población adolescente. Pero un adulto, un padre o un educador también puede acceder y encontrar información allí”.
El proyecto que ayuda a combatir la ludopatía
El proyecto fue desarrollado por investigadores de Psicología e Ingenería Informática de la UNSL, y se trata de un sistema de chat que brinda contención e información a los usuarios, que participan de manera anónima y gratuita.
NoVa+ proporciona líneas de emergencia nacionales y de todas las provincias para quienes lo consideren necesario, y ofrece consejos para que el juego se ejerza de manera responsable.
“Cualquiera puede acceder y va a encontrar información muy actual y científicamente validada, que apunta a generar una concientización, un uso responsable y sobre todo un cuidado de la salud mental”, aseveró González.