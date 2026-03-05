"Estoy dando una lucha grande": habló la influencer que sufrió el vuelco en UTV en Villa Gesell

La influencer y empresaria platense Florencia Rastelli Mella, de 33 años, rompió el silencio luego del grave accidente que sufrió en Villa Gesell mientras conducía un UTV y aseguró que continúa peleando por su recuperación. “Estoy dando una lucha grande”, expresó en un mensaje publicado en redes sociales desde la clínica donde permanece internada.

El siniestro ocurrió en Villa Gesell, cuando la emprendedora viajaba en un vehículo tipo UTV que terminó volcando por causas que aún se investigan. Tras el impacto, la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital local y posteriormente derivada a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, donde continúa bajo cuidados médicos.

A través de una historia publicada en la cuenta oficial de su emprendimiento, Rastelli relató que atraviesa un momento difícil. “Por ahora solo decirles que tuve un accidente y que hace 18 días estoy dando una lucha grande”, escribió. En el mismo mensaje también pidió a sus seguidoras que la acompañen en este proceso: “Prendan una velita por mí y por todos los que me están cuidando”.

Rastelli nació en Olivos, pero desarrolló su vida profesional en La Plata, donde reside actualmente. Es abogada egresada de la Universidad Católica de La Plata y desde hace varios años lidera el emprendimiento de fragancias para el hogar Paque & Cocö Home Essences.

Su proyecto creció notablemente en los últimos años y logró expandirse con franquicias y locales en distintos puntos del país, incluidos balnearios de la Costa Atlántica como Cariló, Mar de las Pampas, Valeria del Mar, Costa Esmeralda y Pinamar.

Además de su actividad empresarial, la influencer comparte con frecuencia aspectos de su vida personal en redes sociales. Está casada y es madre de dos hijos, quienes suelen aparecer en sus publicaciones.

Cómo fue el accidente

El accidente ocurrió el sábado 14 de febrero en un sector concurrido de Villa Gesell, mientras Rastelli recorría la zona junto a una amiga de 27 años. Ambas circulaban en un UTV cuando, por motivos que aún son materia de investigación, el vehículo volcó sin intervención de terceros.

Como consecuencia del impacto, la influencer salió despedida y quedó atrapada debajo del rodado, lo que obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia.

Los primeros informes médicos indicaron que sufrió traumatismo de cráneo, lesiones en la columna y una contusión pulmonar. Estudios posteriores detectaron fracturas en varias vértebras cervicales y una lesión en la zona dorsal que generó compresión del canal medular, además de un neumotórax en el pulmón izquierdo.

En medio del tratamiento y la recuperación, la influencer continúa comunicándose con su comunidad a través de las redes sociales de su emprendimiento. Allí agradeció el apoyo recibido en estos días y dejó un breve mensaje para quienes siguen su evolución.

“Falta menos. Las quiero mucho”, escribió, una frase que fue replicada por seguidores y clientes que continúan enviándole mensajes de aliento mientras avanza su recuperación.