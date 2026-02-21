Villa Gesell: cómo sigue la salud de la influencer que chocó con una UTV

La influencer y emprendedora Florencia Rastelli Mella, de 33 años, continúa internada en estado delicado luego de protagonizar un fuerte accidente con una UTV en la ciudad balnearia de Villa Gesell . Permanece en terapia intensiva en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata , con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.

La mujer, madre de dos hijos y fundadora de la marca Paque & Cocö Home Essences, sufrió el siniestro el domingo pasado en la zona del Camping Pucará. Según trascendió, circulaba junto a una amiga de 27 años cuando se produjo el impacto. Ambas habían llegado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la apertura de nuevos locales comerciales en la costa atlántica.

Tras el choque, una ambulancia municipal acudió al lugar y brindó las primeras maniobras de asistencia. Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas a Mar de Ajó para realizar estudios tomográficos que permitieran evaluar la magnitud de las lesiones.

El cuadro de Rastelli resultó el más complejo. De acuerdo con fuentes médicas, presenta fracturas en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales C4, C6 y C7, además de lesiones en C5. También sufrió contusión pulmonar, neumotórax izquierdo y una lesión raquídea en la vértebra dorsal D12 con estrechamiento del canal medular.

Ante la gravedad del diagnóstico, fue derivada a Mar del Plata, donde permanece en terapia intensiva bajo estricta supervisión médica. Desde su entorno confirmaron que sus pulmones son el órgano más comprometido y que continúa con respirador.

A través de la cuenta oficial de su marca y de su perfil personal, familiares, amigos y seguidores —más de 90 mil en Instagram— impulsan cadenas de oración y mensajes de apoyo. “Mi hermosa comunidad, hoy las necesito más que nunca. Recen por mí”, expresaron en una de las historias publicadas en las últimas horas.

La Secretaría de Salud geselina informó que durante la atención inicial ninguna de las pacientes requirió intubación en el lugar del hecho y aseguró que se mantiene el seguimiento de la evolución médica.

Rastelli se graduó como abogada en la Universidad Católica de La Plata (UCALP) y hace cinco años inició un emprendimiento de esencias artesanales que creció hasta consolidarse como una marca con 12 franquicias en distintas provincias. Días antes del accidente había compartido videos celebrando la expansión de sus locales en la costa atlántica.

Mientras continúa la internación y el pronóstico sigue siendo reservado, su círculo íntimo mantiene la esperanza en una evolución favorable y multiplica los pedidos de acompañamiento espiritual en redes sociales.