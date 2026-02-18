Una influencer volcó con un UTV en los médanos de Villa Gesell y está en terapia intensiva

El hecho ocurrió en la zona conocida como "La olla", a un mes del accidente de Bastian Jeréz, y reaviva el debate sobre la seguridad de los vehículos todo terreno en las costas bonaerenses.

Este martes, los médanos de Villa Gesell fueron escenario de un nuevo y alarmante accidente protagonizado por un UTV. La víctima es Florencia Rastelli Mella, una influencer de 33 años que viajaba como acompañante junto a su pareja cuando el vehículo perdió el control en la zona conocida como "La olla".

Según precisaron testigos del hecho, el UTV circulaba a gran velocidad sobre la arena cuando, de manera repentina, el conductor perdió el dominio del rodado. El vuelco fue violento: se produjeron varios giros consecutivos, una de las ruedas traseras se desprendió del vehículo y el UTV quedó completamente destruido. Por su parte, la joven salió despedida y el propio vehículo terminó cayendo sobre ella.

El parte oficial confirmó que el accidente "se produjo sin la participación de otros vehículos".

¿Cómo está la salud de la influencer? Florencia Rastelli Mella fue atendida en el lugar y derivada de urgencia al Hospital de Villa Gesell. Dado el crítico estado en que llegó al centro asistencial, fue trasladada con pronóstico reservado a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, donde quedó internada en terapia intensiva.