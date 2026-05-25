Turismo en Mendoza: cuántos visitantes recibió la provincia durante el fin de semana largo

Según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ), durante el fin de semana largo del 25 de Mayo el turismo movilizó a a 1.440.120 personas por el país con un gasto total de $339.880 millones. En el caso particular de Mendoza , se estima que llegaron casi 56.000 turistas.

De acuerdo al informe de la CAME, el fin de semana largo estuvo marcado por "muchas celebraciones patrias, fiestas populares, eventos culturales y propuestas gastronómicas".

Cabe resaltar que si se compara con el último antecedente de un fin de semana largo en estas fechas, sucedido en 2023, la cantidad de turistas creció un 9,1%. En ese dato, hay que hacer una salvedad que realza el movimiento registrado: en 2023 el fin de semana largo contó con cuatro días.

De acuerdo a lo reportado por la CAME, el movimiento registrado durante el fin de semana largo reafirmó una tendencia a las escapadas cortas y el turismo regional. En ese sentido, las búsquedas de destinos nacionales crecieron un 47% con respecto a abril, contrario a lo que sucedió con el interés por viajes internacionales, que tuvieron una marcada caída.

Mendoza tuvo un saldo positivo

En Mendoza la actividad turística tuvo un respiro durante el fin de semana largo, donde se registró una ocupación promedio proyectada del 58%. Eso se traduce en la llegada de aproximadamente 56.000 turistas que dejaron $11.370 millones en las arcas provinciales. Según el estudio de la CAME, la estadía promedio fue de 2,5 días.

En cuanto a los destinos predilectos de los turistas, las cifras indican que en la zona de montaña la ocupación hotelera fue del 80%, mientras que otras zonas como la Ciudad de Mendoza y el Valle de Uco tuvieron niveles cercanos al 60%.

pericon en san rafael La Villa 25 de Mayo volvió a convocar a mendocinos y turistas en una jornada cargada de folklore, danza y tradición. Municipalidad de San Rafael

Los paisajes, el enoturismo y las distintas actividades culturales que ofreció Mendoza en relación al 25 de Mayo fueron grandes atractivos que impulsaron a que turistas de distintas partes eligieran a la provincia como su lugar de destino.

El rol de la vuelta del Desafío Ruta 40 a Mendoza para impulsar el turismo

Otro factor importante fue la vuelta a la provincia del Desafío Ruta 40. La emblemática competición de rally retornó a Mendoza luego de diez años, lo que generó expectativas en los amantes de la disciplina. Si el evento ya era de por sí atractivo, la presencia de algunas de las mayores leyendas del automovilismo mundial, entre ellas Sébastien Loeb, Nasser Al-Attiyah y Carlos Sainz padre hizo que el anhelo por asistir aumentar exponencialmente.

Daniel Sanders Desafío Ruta 40 2 La vuelta del Desafío Ruta 40 a Mendoza fue un factor clave para atraer turistas. danielsanders_11

Tras su comienzo en San Juan, la competición se trasladará a Mendoza el 26 de mayo, donde las exigentes dunas del Nihuil pondrán a prueba a los pilotos. Tras su paso por San Rafael, la competición retornará a San Juan, por lo que tanto mendocinos como turistas podrán ver el paso de los deportistas en distintos puntos del territorio provincial.

Aprovechando esto, tanto desde el Gobierno de Mendoza como desde distintos establecimientos lanzaron promociones para atraer visitantes.