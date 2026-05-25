Turismo por el 25 de Mayo: los argentinos gastaron $340.000 millones este fin de semana largo

El turismo se movió durante el fin de semana largo del 25 de Mayo y movilizó a 1.440.120 personas por el país con un gasto total de $339.880 millones, en rubros como gastronomía, alojamiento, transporte y recreación.

Los daros surgen de un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ). El reporte reflejó que este fin de semana largo “estuvo marcado por muchas celebraciones patrias, fiestas populares, eventos culturales y propuestas gastronómicas”, y destacó que “fue el tercer fin de semana más importante de los cinco que ya hubo en lo que va del año”.

Aunque el feriado de este año fue más corto que en el último antecedente sucedido en 2023 (tres días frente a cuatro), la cantidad de personas que decidieron viajar creció un 9,1% en comparación con aquel año.

En esa línea, el análisis señaló que la estadía promedio fue de 2,1 noches, y el gasto promedio diario por turista alcanzó $112.385, lo que representa un aumento real del 18% frente a la misma fecha de 2023, en parte debido a la mayor incidencia de costos de transporte.

El gasto total ascendió a $339.880 millones, un 9,9% menor que en 2023. Desde CAME atribuyeron en parte a "la menor extensión de este fin de semana".

"si bien los destinos tradicionales mantuvieron su actividad, gran parte del dinamismo estuvo impulsada por las fiestas populares, las propuestas gastronómicas, las celebraciones patrias y los eventos culturales y deportivos organizados en distintos puntos del país”, explicaron al analizar el movimiento turístico.

Los motores del movimiento: deporte, cultura y tradición

Los principales destinos fueron Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires:

Córdoba fue uno de los grandes protagonistas, con una ocupación del 92% en la capital impulsada por la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano, además de festivales y recitales masivos.

fue uno de los grandes protagonistas, con una ocupación del 92% en la capital impulsada por la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano, además de festivales y recitales masivos. Santa Fe también registró un movimiento récord con la llegada de 83.000 visitantes y un impacto de $19 mil millones, traccionado por shows de Abel Pintos, Ciro y los Persas, y partidos de la Copa Argentina.

también registró un movimiento récord con la llegada de 83.000 visitantes y un impacto de $19 mil millones, traccionado por shows de Abel Pintos, Ciro y los Persas, y partidos de la Copa Argentina. Buenos Aires celebró el 90° aniversario del Obelisco con diversos shows y una agenda cultural intensa, alcanzando una ocupación hotelera del 70%.

Tendencias: escapadas de cercanía y turismo nacional

El informe de CAME identificó una tendencia creciente hacia las escapadas cortas y el turismo regional. Mientras que las búsquedas para viajar dentro del país aumentaron un 47% respecto al mes anterior, el interés por viajes internacionales mostró una caída, vinculada a la búsqueda de opciones más accesibles y cercanas.

En ese contexto, las condiciones climáticas, marcadas por jornadas frescas pero estables, favorecieron las actividades al aire libre y los destinos de naturaleza como Puerto Iguazú, Bariloche, los Esteros del Iberá y los Valles Calchaquíes, que mantuvieron una actividad constante durante todo el feriado.

El turismo por fines de semanas largos en lo que va de 2026

En lo que va del año pasaron cinco fines de semana largos, en los que viajaron 9.380.840 turistas y gastaron $2.621.963 millones. Frente a los fines de semana largos del 2025 en los mismos meses, la cantidad de turistas que viajaron creció un 27,7% y se gastó un 45,9% más.

A su vez, el estudio subrayó que Aerolíneas Argentinas transportó más de 147 mil pasajeros el fin de semana largo, con más de 115 mil viajes dentro del país. El viernes 22/5 fue la jornada de mayor movimiento, con más de 33 mil reservas emitidas en un solo día. Al respecto resaltó que “el flujo estuvo impulsado por escapadas cortas y destinos nacionales tradicionales”.