La calle opina y es tremendo: cuánto sale hacer turismo un fin de semana

Hacer turismo local se ha transformado en un verdadero ejercicio de ingeniería financiera para muchos mendocinos. El deseo de realizar escapadas de fin de semana persiste con fuerza, pero la realidad del bolsillo impone nuevas pautas de consumo. En las calles del centro, el presupuesto estimado para salir a recorrer la región varía drásticamente según las comodidades elegidas.

Para quienes apuntan a destinos mendocinos tradicionales como Potrerillos, los valores de una estadía corta de dos días reflejan el impacto de la inflación actual. Los testimonios directos relevados en la vía pública señalan que un viaje en pareja de día y medio, sumando combustible, alojamiento en cabañas económicas y comidas básicas, demanda un piso base de entre 250.000 y 300.000 pesos. Quienes buscan añadir experiencias gastronómicas de primer nivel o visitas a bodegas en Mendoza calculan un techo que roza los 500.000 pesos por fin de semana. "Entre combustible, quedarte, un alojamiento y comer, no menos de 300.000 pesos, fácil. Fácil, fácil para día y medio. Creo que al final bastante más", expresó una joven en una de las avenidas céntricas.

A pesar de los desafíos económicos actuales, a la hora de una escapada de turismo local, los mendocinos encuentran formas de costear una salida corta.

Frente a estos montos, la modalidad "gasolera" gana terreno de manera notable entre los viajeros de la provincia. Muchos optan por trasladarse en vehículos con GNC para mitigar el costo del combustible, cargar el baúl con provisiones desde el hogar y cocinar en el lugar de destino, evitando los restaurantes. Por otro lado, quienes eligen el sur mendocino, particularmente San Rafael, suelen recurrir al uso de transporte público de larga distancia combinando la estadía en casas de familiares o campings para abaratar costos y destinar el dinero disponible exclusivamente a excursiones de aventura. "Y después el resto es comida que llevamos de acá, un asadito, cargamos el baúl y nos vamos con todo. Es una salida gasolera pero linda e intensa", contó una mujer sentada en una heladería.

El contraste con la realidad hotelera y las estadísticas oficiales

Esta percepción callejera sobre el esfuerzo económico que implica viajar se alinea de manera directa con las mediciones sectoriales recientes. Durante el último fin de semana largo por el Día del Trabajador, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reportó una desaceleración general del sector a nivel nacional, una tendencia de la cual Mendoza no estuvo exenta. En el territorio provincial, la ocupación turística provincial promedió un moderado 65%, una cifra sensiblemente menor a los picos históricos registrados en festividades previas como Semana Santa.

El informe oficial detalló que los visitantes locales e interprovinciales optaron por estadías más cortas, con una permanencia media de apenas dos noches, reflejando un gasto promedio por turista de 110.181 pesos diarios. A pesar de la retracción, el Gran Mendoza logró traccionar un flujo de visitantes superior a la media gracias al impacto deportivo de la Maratón Internacional de Mendoza, evento que convocó a más de 11.000 corredores y generó, junto al turismo tradicional, un impacto económico global de 12.400 millones de pesos en la provincia.

Rafting-en-el-río-Atuel-San-Rafael.jpg El sur provincial en agenda: San Rafael y Malargüe concentran las estrategias de conectividad e infraestructura para el invierno. Cámara de Turismo Mendoza

La brecha entre quienes buscan confort y quienes priorizan el ahorro marca el ritmo de las escapadas actuales. Por un lado, están aquellos mendocinos que ven en el turismo local una oportunidad para desconectar por completo sin escatimar en gastos; para este segmento, un fin de semana ideal incluye el alquiler de vehículos para manejar sus propios tiempos, noches de alojamiento en zonas estratégicas de alta demanda y comidas en restaurantes de nivel, alcanzando presupuestos que para muchos escapa a sus posibilidades. "Elegimos cabañas de precio moderado, 80.000 pesos una noche una cabaña económica, sin ningún lujo", expresó una mendocina. En la vereda opuesta, la creatividad popular se agudiza: el pernocte en campings, la elección de hostels económicos y las actividades al aire libre de bajo costo, como trekkings autoguiados o mates con tortas fritas a la vera del río, se consolidan como las alternativas preferidas para ganarle a la crisis.

Estrategias para impulsar la temporada invernal

Asimismo, la provincia busca capitalizar los grandes acontecimientos del calendario deportivo mediante el lanzamiento de la campaña publicitaria oficial "Mansa Pasión". Esta iniciativa, sucesora de las anteriores propuestas de promoción de la provincia, busca entrelazar los atractivos naturales invernales, la gastronomía y la nieve con el fervor futbolístico del próximo mundial a disputarse en Estados Unidos durante el mes de junio. La estrategia apunta a un público compuesto por parejas, familias y grupos de amigos, incentivando a bodegas, hoteles y restaurantes a generar espacios confortables de pantalla y encuentro colectivo.