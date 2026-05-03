En el fin de semana largo cayó el turismo en Argentina: las cifras en Mendoza

Este fin de semana largo por el Día del Trabajador , la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ) registró un movimiento de 1.066.464 turistas en el territorio nacional, un número que marca una desaceleración del turismo en relación a los anteriores. En Mendoza, la actividad también fue inferior a otras fechas.

Según el informe, además de menos viajes también se registraron estadías más cortas (dos días en promedio) y un gasto que rondó los $235 millones en total. Comparado a 2025, la cantidad de turistas disminuyó un 8%, aunque en esa oportunidad el fin de semana largo había sido de 4 días ya que contó con un día puente turístico. Si se compara con 2023 (también fue de 3 días), el número de turistas creció un 16%

Según CAME, el gasto promedio por turista fue de $110.181, lo que implica una caída real del 1,6% frente al año anterior. A su vez, la estadía promedio fue de dos noches.

El fin de semana contó con buenas condiciones climáticas en general y los destinos tradicionales como CABA, Mendoza, Bariloche o Córdoba concentraron gran parte del movimiento, aunque con niveles moderados.

En lo que va del año pasaron cuatro fines de semana largos, en los que viajaron 7.940.720 turistas y gastaron $2.282.083 millones. Frente a los mismos primeros cuatro fines de semana largos del 2025 se viajó un 8,1% más (en cantidad de turistas).

Informe fin de semana largo CAME Los números del turismo del fin de semana largo. CAME

Cómo se vivió en Mendoza

El informe revela que en Mendoza se registraron niveles de ocupación por debajo de otros fines de semana largos como Semana Santa. Según proyecciones oficiales, la provincia alcanzó una ocupación cercana al 65%, con la llegada de alrededor de 54.033 turistas y un impacto económico cercano a los $12.400 millones.

La presencia de la Maratón Internacional de Mendoza, que convocó a más de 11.000 corredores, fue uno de los motivos por los cuales el Gran Mendoza se destacó por encima de la media en la provincia.

Los destinos más elegidos fueron Gran Mendoza, Potrerillos, Ruta 82 y villas de San Rafael, zonas que combinan naturaleza, servicios de calidad y una amplia agenda de actividades.