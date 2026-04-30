Aerolíneas Argentinas: los destinos más elegidos para viajar el fin de semana largo

Aerolíneas Argentinas prevé un fuerte movimiento por el feriado del 1 de mayo, con alta ocupación en vuelos de cabotaje y destinos turísticos al tope de la demanda.

En el marco del feriado por el 1 de mayo, Día del Trabajador, Aerolíneas Argentinas proyecta transportar más de 158.500 pasajeros durante el fin de semana largo, consolidando una tendencia de fuerte demanda en el mercado doméstico y regional.

El mayor movimiento se concentrará entre jueves y viernes, jornadas en las que se esperan picos superiores a los 34.000 y 31.000 pasajeros respectivamente, de acuerdo con estimaciones oficiales. Se trata de cifras que reflejan un nivel de actividad elevado incluso para un feriado que no configura un fin de semana extra largo.

En cuanto a la ocupación, los vuelos de cabotaje hacia destinos turísticos superan el 90% de los asientos vendidos, mientras que el promedio general de la red alcanza el 82%, un indicador considerado alto dentro de la industria aerocomercial.

Los destinos de Aerolíneas Argentinas más elegidos Entre los destinos más elegidos aparecen plazas tradicionales como Córdoba, Mendoza, San Carlos de Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Neuquén, Ushuaia, El Calafate y San Miguel de Tucumán, junto con la opción internacional de Río de Janeiro, uno de los pocos destinos del exterior que se mantiene entre los más demandados. El comportamiento previsto se inscribe en una tendencia sostenida. En noviembre de 2025, durante el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, la compañía movilizó cerca de 180.000 pasajeros con una ocupación del 91%, superando registros previos. De igual modo, en el fin de semana largo de mayo del año pasado se transportaron casi 160.000 viajeros dentro del país.

Los datos vuelven a poner en primer plano el peso del mercado interno, donde la demanda no sólo se mantiene firme sino que en muchos casos roza el límite operativo de la flota disponible. A su vez, los vuelos regionales también muestran signos de recuperación, en especial en rutas de corta distancia dentro de Sudamérica.