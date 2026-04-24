Nuevo revés para el programador que estafó a Aerolíneas Argentinas por casi medio millón de dólares

El mes pasado, personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestó en el partido bonaerense de Tres de Febrero a un programador , identificado como Juan Ignacio Veltri (30), acusado de haber estafado a Aerolíneas Argentinas por casi medio millón de dólares.

En las últimas horas, el fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó formalmente la elevación a juicio de la causa contra Veltri. Además, se busca indagar a otros 53 sospechosos que habrían participado de las maniobras.

La fiscalía encuadró el delito como defraudación mediante manipulación informática en perjuicio de la administración pública. En estos momentos, el acusado se encuentra con prisión domiciliaria.

Todo comenzó a partir de una denuncia que presentó la aerolínea sobre una supuesta alteración sistemática del sistema informático del programa “Aerolíneas Plus”. Al acusado se le atribuye la adquisición fraudulenta de 16.595.000 millas, lo que habría generado un perjuicio estimado en aproximadamente 493.800 dólares. Mientras que el monto abonado habría sido 205.680 pesos. Entre los destinos más frecuentes vinculados al uso de las millas figuran Cancún, Ezeiza, Madrid y Roma.

A medida que las pesquisas se fueron intensificando, los funcionarios policiales localizaron un inmueble correspondiente al principal investigado. Por lo tanto, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 a cargo del Dr. Sebastián Norberto Casanello, ordenó el allanamiento de dicho inmueble.

Durante el procedimiento, desarrollado sobre la calle Pedro Elizalde de la localidad de Ciudadela, se materializó la captura de Veltri. Además, se secuestraron dos notebooks, dos teléfonos celulares y discos rígidos, entre otros elementos de interés para la causa. El detenido quedó, junto a los materiales decomisados, a disposición del magistrado interventor.

Quién es Juan Ignacio Veltri

Se trata de un ingeniero de software. “Soy una persona muy comprometida con la tarea a realizar, siempre doy el máximo y busco la perfección en mis entregas. Me considero autodidacta y una persona que absorbe muy rápido el conocimiento”, dice su presentación en LinkedIn.

estafa Aerolíneas detenido Instagram - @juanii.veltri

Se desempeñaba como Sr. Software Engineer en la empresa de ciberseguridad Strike y tiene formación académica en la UADE.