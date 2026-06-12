Lo acusan por la muerte de un jubilado, estuvo dos semanas preso y ahora fue liberado: los motivos

La causa por la muerte de Ángel Eugenio Videla , el jubilado que perdió la vida tras ser arrollado por un vecino en Las Heras , atraviesa momentos decisivos. Este viernes, la Justicia le otorgó la libertad a Ricardo Alberto Tormo Quiroga , detenido hace poco más de dos semanas como responsable del fatídico hecho. Un cambio de calificación alivió su situación procesal.

De acuerdo con fuentes judiciales, Tormo Quiroga debía enfrentar este viernes la audiencia de prisión preventiva que solicitó la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , quien se encuentra a cargo de la investigación.

La representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) lo había imputado por el delito de homicidio simple con dolo eventual , por lo que consideraba que al conductor se le representó la posibilidad de que podía causa la muerte de la víctima mediante su accionar imprudente y, aún así, siguió sin importarle el resultado.

No obstante, en el expediente tomó intervención el fiscal en jefe de Homicidios, Fernando Guzzo , quien decidió modificar el avoque de imputación contra Tormo Quiroga, ya que entendía que los hechos se encuadraban bajo la figura del homicidio culposo . Esto, principalmente, debido a que del análisis de las pruebas y los testimonios incorporados no surgió que el acusado haya tenido la intención de provocar la muerte de Videla.

A partir de eso, la fiscalía llegó a un acuerdo con la defensa para definir la situación de Tormo Quiroga mediante un juicio abreviado inicial , en el que sería condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso y que le permitiría recuperar la libertad de forma inmediata.

Tras escuchar la propuesta, el querellante oficial Matías Salvi no mostró objeción con respecto al cambio de calificación y tampoco por el castigo pactado. Al mismo tiempo, se le explicó la situación a la familia de la víctima, quienes demostraron su descontento al considerar insuficiente y poco justa la pena en suspenso, así como también la liberación del acusado.

PORTADA ANGEL VIDELA Ángel Videla, el jubilado de 67 años que murió días después de ser arrastrado y arrollado por un conductor en Las Heras. MDZ.

Teniendo en cuenta todo eso, jueza Alejandra Mauricio decidió pasar a un cuarto intermedio para estudiar el expediente y tomar una decisión con respecto a la posibilidad de resolver la causa mediante un procedimiento abreviado.

Previo a finalizar la audiencia, desde la defensa solicitaron que se otorgara el recupero de la libertad a Tormo Quiroga, teniendo en cuenta que pasó a estar imputado por un delito excarcelable. Sin oposición de la parte acusadora y la querella, la magistrada del Juzgado Penal Colegiado N°1, hizo lugar al requerimiento y ordenó que el acusado sea liberado.

Discusión fatal en Las Heras

El caso tuvo su inicio cerca de las 18 del martes 12 de mayo, cuando un hombre circulaba a bordo de un Ford Laser, acompañado por dos menores de edad, y colisionó a un Volkswagen Passat gris, propiedad de Videla, que estaba estacionado en la esquina de su casa.

Tras oir el estruendo por el choque, el sexagenario salió a la vía pública y notó que su auto había sido impactado y que resultó con daños en la puerta trasera del lado derecho. Inmediatamente, le reclamó al conductor que provocó el accidente, para que se hiciera cargo de las roturas provocadas.

El sujeto le respondió que "ya lo iban a arreglar" y, acto seguido, trató de escapar en su vehículo, sin dejarle datos o algún número de contacto al dueño del auto afectado. Por eso, Videla intentó evitar la huída sosteniendo el volante del Ford Laser.

En ese instante, el conductor aceleró y arrastró por unos 50 metros a la víctima. Al frenar, Videla cayó al asfalto, se golpeó la cabeza y luego una rueda le pasó por encima, lo que le provocó severas lesiones en el sector izquierdo del pecho.

Embed - https://media.mdzol.com/p/e19ffeb928ea419c7b97c3c83382abd2/adjuntos/373/imagenes/001/939/0001939933/760x0/smart/whatsapp-image-2026-05-28-at-121021.jpeg El Ford Laser que secuestraron los detectives de Homicidios en Las Heras.

Tras darse a la fuga el agresor, Videla fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que arribó a la escena y tuvo que ser trasladado de urgencia hasta una clínica privada, donde murió el martes 19 de mayo.

A raíz del fallecimiento de la víctima, la fiscal Ríos solicitó la captura de Tormo Quiroga, la cual fue concretada el jueves 28 del citado mes mediante un operativo desarrollado por personal de la División Homicidios, de Investigaciones.

De esa manera, el conductor fue imputado y encarcelado, aunque su estadía en prisión solo duró dos semanas y este viernes recuperó la libertad.