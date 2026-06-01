Qué pena arriesga el conductor que arrolló y mató a un jubilado en medio de la discusión por un choque

La fiscal de Homicidios Claudia Ríos imputó y envió a la cárcel el fin de semana a Ricardo Alberto Tormo Quiroga (38), quien fue recientemente detenido acusado de arrollar y matar a Ángel Eugenio Videla (67), el jubilado que murió días después del hecho que se inició con la discusión por un choque en Las Heras .

De acuerdo con la información judicial, la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ), el sospechoso fue acusado por el delito de homicidio simple con dolo eventual , es decir que para la fiscalía al conductor se le representó la posibilidad de que podía causa la muerte de la víctima mediante su accionario imprudente y, aún así, siguió sin importarle el resultado.

Con esa calificación, Tormo Quiroga arriesgará penas de 8 a 25 años de cárcel y, en caso de que llegue al juicio oral, deberá enfrentar a un jurado popular que decidirá sobre su futuro.

El caso tuvo su inicio cerca de las 18 del martes 12 de mayo, cuando un hombre circulaba a bordo de un Ford Laser , acompañado por dos menores de edad, y colisionó a un Volkswagen Passat gris, propiedad de Videla, que estaba estacionado en la esquina de su casa .

Tras oir el estruendo por el choque, el sexagenario salió a la vía pública y notó que su auto había sido impactado y que resultó con daños en la puerta trasera del lado derecho. Inmediatamente, le reclamó al conductor que provocó el accidente, para que se hiciera cargo de las roturas provocadas.

El sujeto le respondió que "ya lo iban a arreglar" y, acto seguido, trató de escapar en su vehículo, sin dejarle datos o algún número de contacto al dueño del auto afectado. Por eso, Videla intentó evitar la huída sosteniendo el volante del Ford Laser.

PORTADA ANGEL VIDELA 2 Ángel Videla, la víctima. MDZ.

En ese instante, el conductor aceleró y arrastró por unos 50 metros a la víctima. Al frenar, Videla cayó al asfalto, se golpeó la cabeza y luego una rueda le pasó por encima, lo que le provocó severas lesiones en el sector izquierdo del pecho.

Tras darse a la fuga el agresor, Videla fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que arribó a la escena y tuvo que ser trasladado de urgencia hasta una clínica privada, donde murió el martes de la semana pasada.

El vecino de la víctima detenido tras la muerte

A partir de eso, se inició la pesquisa por homicidio y los sabuesos que intervinieron lograron identificar al sospechoso, localizarlo y detenerlo para ponerlo a disposición de la Justicia. Asimismo, secuestraron el Ford Laser del acusado, el cual presentaba daños en el guardabarros de la rueda delantera, del lado del conductor.

En tanto, de las averiguaciones realizadas por este portal surgió que el sospechoso está domiciliado en el barrio Santa Teresita, más precisamente a unos 300 metros donde vivía la víctima, en el cruce de calles Guido Spano y Simón Bolivar. En esa interesección, se produjo el hecho que terminó con la vida de Videla.

WhatsApp Image 2026-05-28 at 12.10.21 El Ford Laser que secuestraron los detectives de Homicidios en Las Heras. Gentileza.

Desde el inicio de la investigación, algunos vecinos señalaron que el conductor era un hombre "de la zona" y, debido a eso, todo indicaba que iba a ser detenido en poco tiempo.

Por su parte, la información del caso señala que la familia de la víctima seguirá de cerca la instrucción, ya que se constituirá como querellante en la causa que lidera la fiscal Ríos. A raíz de eso, los hijos de Videla iban a participar de la audiencia de imputación, con el patrocinio de un letrado del MPF, explicaron las fuentes.