Quién es el acusado matar al jubilado en Las Heras: vecino de la víctima y más de una semana prófugo

Más de una semana pasó desde la muerte de Ángel Eugenio Videla , el jubilado de 67 años que fue arrastrado y arrollado por un conductor con el que discutió por un choque en Las Heras . Para los detectives, no fue un accidente y el sujeto al mando del vehículo tuvo la intención de matar al sexagenario . Por eso, decidieron detenerlo.

El presunto responsablesdel crimen, identificado como Ricardo Alberto Tormo Quiroga , de 38 años, cayó durante la jornada del jueves mediante una serie de allanamientos desarrollados por personal de la División Homicidios , de Investigaciones, y quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos .

En las próximas horas de este viernes, la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) imputará al detenido y ordenará su traslado a un penal de la provincia, de acuerdo con fuentes allegadas al expediente.

Por mientras, Tormo Quiroga permanecía alojado en la Subcomisaría Iriarte , a la espera de ser llevado hasta el Polo Judicial Penal , donde se formalizará la acusación en su contra.

En tanto, MDZ pudo averiguar que el sospechoso está domiciliado en el barrio Santa Teresita , más precisamente a unos 300 metros donde vivía la víctima, en el cruce de calles Guido Spano y Simón Bolivar . En esa interesección, se produjo el hecho que terminó con la vida de Videla.

Desde el inicio de la investigación, algunos vecinos señalaron que el conductor era un hombre "de la zona" y, debido a eso, todo indicaba que iba a ser detenido en poco tiempo.

Por su parte, la información del caso señala que la familia de la víctima seguirá de cerca la instrucción, ya que se constituirá como querellante en la causa que lidera la fiscal Ríos. A raíz de eso, los hijos de Videla iban a participar de la audiencia de imputación, con el patrocinio de un letrado del MPF, explicaron las fuentes.

Choque y discusión con final letal

De acuerdo con la reconstrucción del expediente, eran cerca de las 18 del martes 12 de este mes cuando un hombre circulaba a bordo de un Ford Laser, acompañado por dos menores de edad, y colisionó a un Volkswagen Passat gris, propiedad de Videla, que estaba estacionado en la esquina de su casa.

Tras oir el estruendo por el choque, el sexagenario salió a la vía pública y notó que su auto había sido impactado y que resultó con daños en la puerta trasera del lado derecho. Inmediatamente, le reclamó al conductor que provocó el accidente, para que se hiciera cargo de las roturas provocadas.

El sujeto le respondió que "ya lo iban a arreglar" y, acto seguido, trató de escapar en su vehículo, sin dejarle datos o algún número de contacto al dueño del auto afectado. Por eso, Videla intentó evitar la huída sosteniendo el volante del Ford Laser.

PORTADA ANGEL VIDELA 2

En ese instante, el conductor aceleró y arrastró por unos 50 metros a la víctima. Al frenar, Videla cayó al asfalto, se golpeó la cabeza y luego una rueda le pasó por encima, lo que le provocó severas lesiones en el sector izquierdo del pecho.

Tras darse a la fuga el agresor, Videla fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que arribó a la escena y tuvo que ser trasladado de urgencia hasta una clínica privada, donde murió el martes de la semana pasada.

A partir de eso, se inició la pesquisa por homicidio y los sabuesos que intervinieron lograron identificar al sospechoso, localizarlo y detenerlo para ponerlo a disposición de la Justicia.