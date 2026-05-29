Ordenaron un allanamiento en el Hospital Durand por la muerte de un paciente internado

La Justicia ordenó un allanamiento en el Hospital Durand tras la muerte de un paciente al que le quitaron la respiración mecánica.

La Justicia ordenó un allanamiento en el Hospital Durand por la muerte de un paciente al que se sospecha le quitaron la respiración mecánica.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Ciudad de Buenos Aires ordenó este viernes un allanamiento en el Hospital Durand en el marco de la investigación por la muerte de Juan Ignacio Sequeira, el paciente que habría sido desconectado por una mujer con problemas psiquiátricos internada en el mismo centro de salud.

El operativo fue realizado por personal de la Policía Federal Argentina en el nosocomio ubicado en el barrio porteño de Caballito. Según trascendió, el objetivo es recolectar documentación y elementos de interés para avanzar con la causa judicial.

Conmoción en el Hospital Durand

Sequeira había ingresado días atrás con un cuadro de neumonía bilateral y, debido a la gravedad de su estado, los médicos decidieron inducirle el coma para intubarlo. De acuerdo con los familiares, su evolución era favorable hasta que fueron notificados de su fallecimiento.

Germán, hijo de la víctima, aseguró en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas que el jefe de terapia intensiva les informó que encontraron a una paciente psiquiátrica junto a la cama de su padre “con el tubo de oxígeno en la mano”, tras haberle quitado la asistencia respiratoria.