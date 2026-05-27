Sospechan que una paciente desconectó el respirador de un hombre que estaba internado y murió

La Justicia investiga la muerte de un paciente internado en el Hospital Durand luego de que una mujer con problemas de salud mental presuntamente ingresara a su habitación y le desconectara el respirador mecánico. El episodio ocurrió el viernes 22 de mayo en el área de terapia intermedia del centro de salud porteño.

La investigación derivó en fuertes cuestionamientos por parte de trabajadores del hospital, que denunciaron fallas de seguridad y falta de personal.

La víctima fue identificada como Juan Ignacio Sequeira, un jubilado de 65 años que permanecía internado por una neumonía bilateral agravada por complicaciones derivadas de la diabetes.

Según reconstruyeron familiares y delegados gremiales, el hombre estaba intubado y bajo coma farmacológico cuando una paciente psiquiátrica habría recorrido unos 150 metros desde otro pabellón hasta llegar a la habitación donde se encontraba internado.

Minutos después de finalizado el horario de visitas, comenzaron a sonar las alarmas de los monitores. Al ingresar a la sala, médicos y enfermeros encontraron a la mujer junto a la cama del paciente.

“Tenía el tubo endotraqueal en la mano”, relató Héctor Ortiz, delegado de ATE y enfermero del hospital, en base al testimonio del personal que intervino en la emergencia.

Los profesionales intentaron reanimar a Sequeira, pero no lograron salvarle la vida.

Desde el Ministerio de Salud porteño confirmaron que el fallecimiento ocurrió en circunstancias que todavía son materia de investigación. También reconocieron que en ese mismo horario se detectó el ingreso de una persona ajena al equipo médico al sector de terapia.

Actuaciones sumariales internas

No obstante, aclararon que aún no pudo establecerse oficialmente una relación directa entre esa situación y la muerte del paciente. El hospital inició actuaciones sumariales internas para determinar responsabilidades.

La familia de Sequeira reclamó explicaciones y aseguró que horas antes del episodio el hombre se encontraba estable. “Nos habían dicho que estaba respondiendo bien y que le habían bajado medicación”, contó uno de sus hijos.

Según denunciaron desde ATE, Sequeira debería haber permanecido en terapia intensiva, pero fue derivado a terapia intermedia por falta de disponibilidad.