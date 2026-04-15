Internaron en un psiquiátrico a la mamá de la bebé hallada muerta en La Plata: cuál es su situación judicial

La madre de la bebé fue internada en un hospital psiquiátrico y la Justicia evaluará si puede ser considerada inimputable por su estado de salud mental.

La bebé había sido encontrada en una obra dentro de la Universidad Nacional de La Plata.

Mientras continúa la investigación que busca esclarecer cómo fue la muerte de la bebé que fue encontrada sin vida en la Universidad Nacional de La Plata, la madre de la víctima, que padece problemas psiquiátricos, fue internada en un hospital de salud mental.

La medida, además, puede provocar un giro en la causa, ya que la Justicia deberá analizar la posibilidad de que pueda ser considerada inimputable debido a su estado mental, donde además de su condición, su pareja también había comentado que estaba medicada.

El cambio en el caso Por otro lado, esta nueva medida se da tras un cambio en la jurisdicción del caso. Actualmente, la causa se encuentra bajo la órbita de la fiscalía bonaerense, luego de haber estado brevemente a cargo de la Justicia Federal. Si bien el hecho ocurrió dentro de la Universidad Nacional de La Plata, esta instancia fue descartada. Se determinó que el lugar del suceso "no implica, por sí misma, la existencia de un interés federal comprometido".

Qué se sabe del hallazgo de la bebé en La Plata La bebé había sido descubierta por un trabajador en la Universidad Nacional de La Plata, dentro de un sector que se encuentra en obra dentro del establecimiento, donde también se encontró la libreta de nacimiento de la víctima, que se encontraba a su lado.

Además, el padre de la bebé y pareja de esta mujer ya se encontraba en la búsqueda de ambas, ya que, según explicó, habían ido al Hospital de Niños de esta ciudad y el hombre las perdió de vista y no lograba encontrarlas.