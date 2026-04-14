El último video de la mamá y la bebé antes de que encontraran a la menor abandonada y muerta

En medio de la conmoción por la muerte de Mía, la beba de dos meses hallada en el predio de la Facultad de Arquitectura de La Plata , la aparición de un video en redes sociales en el que se puede observar a Camila De Viggiano Rojas , 32 años, bailando con su hija en brazos.

La viralización de esta grabación se produjo de forma casi inmediata luego de que se confirmara la detención de la madre bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo .

En este se ve a la mujer, de nacionalidad chilena y con un importante historial psicológico, bailando con la bebé.

lp baile

El perfil de la madre

Camila De Viggiano Rojas (32), de nacionalidad chilena, es paciente psiquiátrica con un diagnóstico previo de esquizofrenia. Un dato central de la investigación revela un factor de riesgo crítico. Es que la mujer había interrumpido su medicación debido a las recomendaciones médicas habituales durante el embarazo y el periodo de lactancia para no afectar a la bebé.

Esto tomaría más peso, al conocer que la principal hipótesis de la investigación sostendría que el hecho ocurrió durante un posible brote o crisis relacionado con su diagnóstico.

Tras su detención, De Viggiano no se encuentra en una celda común, sino internada en un centro médico psiquiátrico bajo custodia policial.

Qué reveló la autopsia de la bebé

Los resultados preliminares de la autopsia realizada en la Morgue Policial arrojaron los primeros indicios para comenzar a esclarecer cómo murió Mía.

En primera instancia, se conoció que su fallecimiento habría sido provocado por una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda. Sin embargo, sostienen que el cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia mecánica, lo que descartaría un ataque por parte de la mujer u otra persona a la menor.

Así, a falta de informes más precisos, el casual de la muerte se estaría encaminando a circunstancias ligadas al abandono en el lugar.