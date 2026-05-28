Así se ve la calza más ajustada de Marta Fort mientras se ejercita en el gimnasio: el video viral

Marta Fort continúa consolidándose como una de las figuras jóvenes con mayor magnetismo en el mundo digital, logrando capturar la atención de sus seguidores tanto por sus elecciones de moda como por sus hábitos de bienestar. Tras concretar un viaje de negocios a Alemania para interiorizarse en los movimientos de la empresa familiar, la influencer regresó a la Argentina y se robó todas las miradas al mostrar los detalles de su exigente preparación física actual.

A través de su perfil oficial de Instagram , la joven publicó un fragmento de su actividad diaria bajo la frase “Probando ejercicios nuevos” . En la secuencia se la pudo observar sentada de espaldas mientras utilizaba una máquina de poleas para fortalecer la zona de los hombros, los dorsales y los trapecios. Para la ocasión, eligió un conjunto compuesto por un top y una calza a tono en color aqua , demostrando que cuida su estética incluso durante el esfuerzo físico.

El vestuario en color aqua permitió observar los delicados trazos del tatuaje abstracto que la joven lleva en su piel.

La perspectiva del video permitió apreciar en detalle el imponente tatuaje abstracto que adorna su espalda, compuesto por líneas simétricas, una cruz y un escorpión, una obra de gran magnitud realizada por el estudio especializado Golden Ink Palermo. Posteriormente, Martita completó sus interacciones con una fotografía frente al espejo en la que se mostró hidratándose con un llamativo vaso brillante de tonalidad rosa de la serie de Caro Pardiaco.

La influencer compartió un video de espaldas ejecutando movimientos para tonificar la zona de los hombros y dorsales.

Más allá del despliegue visual, lo que verdaderamente llamó la atención de su comunidad fue la constancia con la que ejercita los músculos superiores, una elección poco habitual entre las mujeres según las observaciones de su propio entorno técnico. Tiempo atrás, en un intercambio de opiniones con su preparador físico, Marta había confesado abiertamente: “Siempre me gustó mucho entrenar brazo”.

marta-fort-deporte Con un accesorio de hidratación repleto de brillo, la mediática posó frente al espejo tras finalizar su jornada deportiva. Captura @martacfort

Al escuchar su declaración, el entrenador no dudó en destacar las condiciones de la influencer frente a la cámara: “Le mete al tren superior y a veces es raro que las chicas le metan al tren superior. Por lo general, todas me dicen: ‘Entrenemos glúteos’. Y ella me dice que no, tiremos unos doble biceps y a la lona. Tenés buena caja. Lo tenés súper entrenado el tren superior. Tiene buenos brazos también”.